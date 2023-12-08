08 декабря 2023

В Екатеринбурге судят мужчину за сексуальное насилие над несовершеннолетним

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Мужчина обвиняется по статье 132 УК РФ Фото:

В Екатеринбурге начали судить мужчину за насильственные действия сексуального характера над 6-летним мальчиком. Обвиняемый — друг семьи Денис, который сам предлагал посидеть с ребенком, когда родители не могли этого сделать. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В один из дней он показывал родителям фото того, как они проводили день и случайно показал кадр, где их мальчик со спущенными трусами. Денис рассказал, что их сын просто шалил. Однако наедине с родителями мальчик признался, что у них с мужчиной был „секретик“: Денис просил мальчика раздеться и трогал за половой орган, а потом просил потрогать свой», — заявил источник Е1.RU.

Он уточнил, что родители пострадавшего мальчика общались с мужчиной около трех лет. Хорошая работа, жена и взрослые дети создавали приятное впечатление о нем.

После инцидента родители написали заявление в Следственный комитет. В октябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. На допросе пострадавший мальчик подтвердил противоправные действия мужчины. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге начали судить мужчину за насильственные действия сексуального характера над 6-летним мальчиком. Обвиняемый — друг семьи Денис, который сам предлагал посидеть с ребенком, когда родители не могли этого сделать. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «В один из дней он показывал родителям фото того, как они проводили день и случайно показал кадр, где их мальчик со спущенными трусами. Денис рассказал, что их сын просто шалил. Однако наедине с родителями мальчик признался, что у них с мужчиной был „секретик“: Денис просил мальчика раздеться и трогал за половой орган, а потом просил потрогать свой», — заявил источник Е1.RU. Он уточнил, что родители пострадавшего мальчика общались с мужчиной около трех лет. Хорошая работа, жена и взрослые дети создавали приятное впечатление о нем. После инцидента родители написали заявление в Следственный комитет. В октябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. На допросе пострадавший мальчик подтвердил противоправные действия мужчины. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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