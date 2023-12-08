08 декабря 2023

Тюменская пенсионерка пригласила Путина к себе домой

Пенсионерка из Тюмени пожаловалась Путину на жилищные условия
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Пенсионерка пригласила Путина к себе, чтобы он посмотрел, в каких условиях она живет Фото:

В Тюмени 82-летняя Галина Калистратова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пригласила его к себе домой, чтобы он увидел, в каких условиях она живет. Об этом сообщает издание NEFT.

«Уважаемый Президент. Я живу в аварийном доме. Пишу вам из Тюмени. Настали сибирские морозы, а мне приходится жить в холодном доме без условий. Туалет на улице, душ на улице, печку топлю. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид третьей группы. Обо мне писали газеты, из Москвы тоже приезжали, снимали все, и ничего не помогает. Прошу вас помочь мне, приезжайте посмотреть, в каких условиях я живу», — говорится в письме, опубликованном изданием NEFT.

Ранее жительница села Абатское (Тюменская область) Светлана Штрахова пожаловалась Путину на то, региональные власти не могут помочь ей найти работу. 51-летняя тюменка обратилась к главе государства во время прямой линии. Президент, отвечая на обращение, отметил, что вопрос наличия работы принципиальный, так как регион является одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития.

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В Тюмени 82-летняя Галина Калистратова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пригласила его к себе домой, чтобы он увидел, в каких условиях она живет. Об этом сообщает издание NEFT. «Уважаемый Президент. Я живу в аварийном доме. Пишу вам из Тюмени. Настали сибирские морозы, а мне приходится жить в холодном доме без условий. Туалет на улице, душ на улице, печку топлю. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид третьей группы. Обо мне писали газеты, из Москвы тоже приезжали, снимали все, и ничего не помогает. Прошу вас помочь мне, приезжайте посмотреть, в каких условиях я живу», — говорится в письме, опубликованном изданием NEFT. Ранее жительница села Абатское (Тюменская область) Светлана Штрахова пожаловалась Путину на то, региональные власти не могут помочь ей найти работу. 51-летняя тюменка обратилась к главе государства во время прямой линии. Президент, отвечая на обращение, отметил, что вопрос наличия работы принципиальный, так как регион является одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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