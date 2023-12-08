Тюменская пенсионерка пригласила Путина к себе домой

Пенсионерка из Тюмени пожаловалась Путину на жилищные условия

09 декабря 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Пенсионерка пригласила Путина к себе, чтобы он посмотрел, в каких условиях она живет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени 82-летняя Галина Калистратова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пригласила его к себе домой, чтобы он увидел, в каких условиях она живет. Об этом сообщает издание NEFT. «Уважаемый Президент. Я живу в аварийном доме. Пишу вам из Тюмени. Настали сибирские морозы, а мне приходится жить в холодном доме без условий. Туалет на улице, душ на улице, печку топлю. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид третьей группы. Обо мне писали газеты, из Москвы тоже приезжали, снимали все, и ничего не помогает. Прошу вас помочь мне, приезжайте посмотреть, в каких условиях я живу», — говорится в письме, опубликованном изданием NEFT. Ранее жительница села Абатское (Тюменская область) Светлана Штрахова пожаловалась Путину на то, региональные власти не могут помочь ей найти работу. 51-летняя тюменка обратилась к главе государства во время прямой линии. Президент, отвечая на обращение, отметил, что вопрос наличия работы принципиальный, так как регион является одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития.

В Тюмени 82-летняя Галина Калистратова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пригласила его к себе домой, чтобы он увидел, в каких условиях она живет. Об этом сообщает издание NEFT. «Уважаемый Президент. Я живу в аварийном доме. Пишу вам из Тюмени. Настали сибирские морозы, а мне приходится жить в холодном доме без условий. Туалет на улице, душ на улице, печку топлю. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид третьей группы. Обо мне писали газеты, из Москвы тоже приезжали, снимали все, и ничего не помогает. Прошу вас помочь мне, приезжайте посмотреть, в каких условиях я живу», — говорится в письме, опубликованном изданием NEFT. Ранее жительница села Абатское (Тюменская область) Светлана Штрахова пожаловалась Путину на то, региональные власти не могут помочь ей найти работу. 51-летняя тюменка обратилась к главе государства во время прямой линии. Президент, отвечая на обращение, отметил, что вопрос наличия работы принципиальный, так как регион является одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития.