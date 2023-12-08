В садовом товариществе «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска в ночь на 9 декабря погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентилятора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Сегодня ночью челябинские огнеборцы работали на тушении пожара в садовом доме СНТ „Аэропорт-2“. <…> Произошло обрушение кровли. <…> В результате пожара погибли девочка 2019 г. р. и мальчик 2021 г. р.», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Травмы также получили родители погибших детей и восьмилетний ребенок.
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