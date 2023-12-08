В пригороде Челябинска из-за возгорания тепловентилятора погибли двое детей. Фото

09 декабря 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Причиной пожара стало короткое замыкание тепловентилятора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В садовом товариществе «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска в ночь на 9 декабря погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентилятора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью челябинские огнеборцы работали на тушении пожара в садовом доме СНТ „Аэропорт-2“. <…> Произошло обрушение кровли. <…> В результате пожара погибли девочка 2019 г. р. и мальчик 2021 г. р.», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Травмы также получили родители погибших детей и восьмилетний ребенок. Во время пожара в СНТ «Аэропорт-2» пострадали еще три человека Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области

В садовом товариществе «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска в ночь на 9 декабря погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентилятора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью челябинские огнеборцы работали на тушении пожара в садовом доме СНТ „Аэропорт-2“. <…> Произошло обрушение кровли. <…> В результате пожара погибли девочка 2019 г. р. и мальчик 2021 г. р.», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Травмы также получили родители погибших детей и восьмилетний ребенок.