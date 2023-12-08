08 декабря 2023

В центре Екатеринбурга водитель на Land Rover устроил ДТП, проехав на красный. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на Land Rover столкнулся с автомобилем KIA, проехав на запрещающий сигнал светофора Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улицы Московская и проспекта Ленина произошло ДТП с участием двух легковушек. Водитель на Land Rover проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем KIA, который двигался на зеленый свет. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Впоследствии автомобиль Land Rover допустил наезд на опору освещения, после удара с которой из салона машины вылетели два непристегнутых ремнями безопасности пассажира», — сообщают в telegram-канале ведомства. Травмы пострадавших устанавливаются. По факту ДТП ведется расследование.

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В Екатеринбурге на перекрестке улицы Московская и проспекта Ленина произошло ДТП с участием двух легковушек. Водитель на Land Rover проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем KIA, который двигался на зеленый свет. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Впоследствии автомобиль Land Rover допустил наезд на опору освещения, после удара с которой из салона машины вылетели два непристегнутых ремнями безопасности пассажира», — сообщают в telegram-канале ведомства. Травмы пострадавших устанавливаются. По факту ДТП ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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