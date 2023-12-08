Водитель на Land Rover столкнулся с автомобилем KIA, проехав на запрещающий сигнал светофора
В Екатеринбурге на перекрестке улицы Московская и проспекта Ленина произошло ДТП с участием двух легковушек. Водитель на Land Rover проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем KIA, который двигался на зеленый свет. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Впоследствии автомобиль Land Rover допустил наезд на опору освещения, после удара с которой из салона машины вылетели два непристегнутых ремнями безопасности пассажира», — сообщают в telegram-канале ведомства. Травмы пострадавших устанавливаются. По факту ДТП ведется расследование.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!