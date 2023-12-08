08 декабря 2023

С трассы М-5 в Челябинской области ГИБДД эвакуирует бензовоз с полосы движения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензовоз эвакуируют на трассе М-5 на границе с Башкирией Фото:

В Челябинской области с трассы М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции эвакуируют сломавшийся бензовоз, который перегодил полосу для движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«1550 км трассы М-5 „Урал“ (Ашинский район Челябинской области — прим. URA.RU) производим эвакуацию бензовоза с полосы. Прихватило воздух», — сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России в своем telegram-канале.

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В Челябинской области с трассы М-5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции эвакуируют сломавшийся бензовоз, который перегодил полосу для движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «1550 км трассы М-5 „Урал“ (Ашинский район Челябинской области — прим. URA.RU) производим эвакуацию бензовоза с полосы. Прихватило воздух», — сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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