В некоторых городах школьникам ХМАО отменили уроки из-за морозов

09 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

У второй смены в школах ХМАО отменили занятия из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых городах ХМАО в субботу, 9 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены отменяются. На момент объявления: температура -35.7°, ветер 4 м/с», — говорится на портале «Госуслуги». Занятия с 1-го по 11-й классы отменены в городах: Когалым, Покачи, Радужный. С 1-го по 8-й классы — в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте. Так же в некоторых городах ХМАО дети первой смены также осталась дома из-за морозов. Утром список городов был меньше.

В некоторых городах ХМАО в субботу, 9 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены отменяются. На момент объявления: температура -35.7°, ветер 4 м/с», — говорится на портале «Госуслуги». Занятия с 1-го по 11-й классы отменены в городах: Когалым, Покачи, Радужный. С 1-го по 8-й классы — в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте. Так же в некоторых городах ХМАО дети первой смены также осталась дома из-за морозов. Утром список городов был меньше.