08 декабря 2023

В некоторых городах школьникам ХМАО отменили уроки из-за морозов

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У второй смены в школах ХМАО отменили занятия из-за морозов Фото:

В некоторых городах ХМАО в субботу, 9 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия второй смены отменяются. На момент объявления: температура -35.7°, ветер 4 м/с», — говорится на портале «Госуслуги».

Занятия с 1-го по 11-й классы отменены в городах: Когалым, Покачи, Радужный. С 1-го по 8-й классы — в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте.

Так же в некоторых городах ХМАО дети первой смены также осталась дома из-за морозов. Утром список городов был меньше.

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В некоторых городах ХМАО в субботу, 9 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены отменяются. На момент объявления: температура -35.7°, ветер 4 м/с», — говорится на портале «Госуслуги». Занятия с 1-го по 11-й классы отменены в городах: Когалым, Покачи, Радужный. С 1-го по 8-й классы — в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте. Так же в некоторых городах ХМАО дети первой смены также осталась дома из-за морозов. Утром список городов был меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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