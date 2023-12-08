В некоторых городах школьникам ХМАО отменили уроки из-за морозов

У второй смены в школах ХМАО отменили занятия из-за морозов
В некоторых городах ХМАО в субботу, 9 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия второй смены отменяются. На момент объявления: температура -35.7°, ветер 4 м/с», — говорится на портале «Госуслуги».
Занятия с 1-го по 11-й классы отменены в городах: Когалым, Покачи, Радужный. С 1-го по 8-й классы — в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте.
Так же в некоторых городах ХМАО дети первой смены также осталась дома из-за морозов. Утром список городов был меньше.
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