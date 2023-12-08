08 декабря 2023

Следовавший из Санкт-Петербурга в Челябинск самолет потерял связь со спутниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, авиция
Самолет, летевший из Санкт-Петербуга в Челябинск, благополучно приземлился в аэропорту Баландино Фото:

9 декабря экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербуга в Челябинск, сообщил о потери связи со спутниками и запросил векторение для посадки. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«09.12.2023 07.03 (мск) аэропорт Челябинск (Баландино). КВС доложил о потере связи со спутниками и запросил векторение для захода на посадку», — говорится в сообщении telegram-канала.

Речь идет о самолете А-320, выполнявшем рейс SDM6461 Санкт-Петербург — Челябинск. Эксплуатирует авиасудно АО «Авиакомпания «Россия». Самолет сигнал бедствия и срочности не объявлял. Органы МВД и ФСБ были оповещены. Самолет благополучно приземлился в 07:24 (мск) в аэропорту Челябинска.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ будет опубликован после получения.

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9 декабря экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербуга в Челябинск, сообщил о потери связи со спутниками и запросил векторение для посадки. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «09.12.2023 07.03 (мск) аэропорт Челябинск (Баландино). КВС доложил о потере связи со спутниками и запросил векторение для захода на посадку», — говорится в сообщении telegram-канала. Речь идет о самолете А-320, выполнявшем рейс SDM6461 Санкт-Петербург — Челябинск. Эксплуатирует авиасудно АО «Авиакомпания «Россия». Самолет сигнал бедствия и срочности не объявлял. Органы МВД и ФСБ были оповещены. Самолет благополучно приземлился в 07:24 (мск) в аэропорту Челябинска. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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