Следовавший из Санкт-Петербурга в Челябинск самолет потерял связь со спутниками

09 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Самолет, летевший из Санкт-Петербуга в Челябинск, благополучно приземлился в аэропорту Баландино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 9 декабря экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербуга в Челябинск, сообщил о потери связи со спутниками и запросил векторение для посадки. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «09.12.2023 07.03 (мск) аэропорт Челябинск (Баландино). КВС доложил о потере связи со спутниками и запросил векторение для захода на посадку», — говорится в сообщении telegram-канала. Речь идет о самолете А-320, выполнявшем рейс SDM6461 Санкт-Петербург — Челябинск. Эксплуатирует авиасудно АО «Авиакомпания «Россия». Самолет сигнал бедствия и срочности не объявлял. Органы МВД и ФСБ были оповещены. Самолет благополучно приземлился в 07:24 (мск) в аэропорту Челябинска. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ будет опубликован после получения.

9 декабря экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербуга в Челябинск, сообщил о потери связи со спутниками и запросил векторение для посадки. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «09.12.2023 07.03 (мск) аэропорт Челябинск (Баландино). КВС доложил о потере связи со спутниками и запросил векторение для захода на посадку», — говорится в сообщении telegram-канала. Речь идет о самолете А-320, выполнявшем рейс SDM6461 Санкт-Петербург — Челябинск. Эксплуатирует авиасудно АО «Авиакомпания «Россия». Самолет сигнал бедствия и срочности не объявлял. Органы МВД и ФСБ были оповещены. Самолет благополучно приземлился в 07:24 (мск) в аэропорту Челябинска. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». Ответ будет опубликован после получения.