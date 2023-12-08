В Кургане детям разрешили не идти в школу из-за морозов

Мэр Ситникова: школы в Кургане 11 декабря будут закрыты из-за морозов

09 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Обучение в курганских школах будет проводиться дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане занятия для школьников 11 декабря будут проводиться в дистанционном формате из-за холодов. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова. «В связи с морозной погодой в понедельник, 11 декабря, для обеих смен с 1 по 11 класс занятия будут проводиться в дистанционном формате. Берегите себя и своих близких», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В ближайшие дни местами по Курганской области морозы будут достигать 45 градусов ниже ноля. Ситникова рекомендовала горожанам не выходить из дома без особой надобности в период холодов и воздержаться от дальних поездок.

В Кургане занятия для школьников 11 декабря будут проводиться в дистанционном формате из-за холодов. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова. «В связи с морозной погодой в понедельник, 11 декабря, для обеих смен с 1 по 11 класс занятия будут проводиться в дистанционном формате. Берегите себя и своих близких», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В ближайшие дни местами по Курганской области морозы будут достигать 45 градусов ниже ноля. Ситникова рекомендовала горожанам не выходить из дома без особой надобности в период холодов и воздержаться от дальних поездок.