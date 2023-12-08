08 декабря 2023

В Кургане детям разрешили не идти в школу из-за морозов

Мэр Ситникова: школы в Кургане 11 декабря будут закрыты из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа-интернат. Челябинская область, ворота, цепь, замок, закрыто, въезд закрыт
Обучение в курганских школах будет проводиться дистанционно Фото:

В Кургане занятия для школьников 11 декабря будут проводиться в дистанционном формате из-за холодов. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова.

«В связи с морозной погодой в понедельник, 11 декабря, для обеих смен с 1 по 11 класс занятия будут проводиться в дистанционном формате. Берегите себя и своих близких», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

В ближайшие дни местами по Курганской области морозы будут достигать 45 градусов ниже ноля. Ситникова рекомендовала горожанам не выходить из дома без особой надобности в период холодов и воздержаться от дальних поездок.

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В Кургане занятия для школьников 11 декабря будут проводиться в дистанционном формате из-за холодов. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова. «В связи с морозной погодой в понедельник, 11 декабря, для обеих смен с 1 по 11 класс занятия будут проводиться в дистанционном формате. Берегите себя и своих близких», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В ближайшие дни местами по Курганской области морозы будут достигать 45 градусов ниже ноля. Ситникова рекомендовала горожанам не выходить из дома без особой надобности в период холодов и воздержаться от дальних поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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