В Кургане детям разрешили не идти в школу из-за морозов

Обучение в курганских школах будет проводиться дистанционно
В Кургане занятия для школьников 11 декабря будут проводиться в дистанционном формате из-за холодов. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова.
«В связи с морозной погодой в понедельник, 11 декабря, для обеих смен с 1 по 11 класс занятия будут проводиться в дистанционном формате. Берегите себя и своих близких», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.
В ближайшие дни местами по Курганской области морозы будут достигать 45 градусов ниже ноля. Ситникова рекомендовала горожанам не выходить из дома без особой надобности в период холодов и воздержаться от дальних поездок.
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