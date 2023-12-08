Курганцам рекомендовали воздержаться от поездок и прогулок в период холодов

Мэр Ситникова посоветовала курганцам не выходить из дома из-за сильных морозов

09 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Населению рекомендовали отказаться от прогулок и поездок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам рекомендовали не выходить из дома без особой надобности в период холодов. С таким заявлением выступила мэр города Елена Ситникова. «Не выходите на улицу в сильный мороз без крайней необходимости! В эти выходные лучше отложить поездки за город, прогулки и тренировки на свежем воздухе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В случае, если необходимость выйти на улицу остается, следует надевать теплую верхнюю одежду, которая должна быть непромокаемой, а обувь — свободной. Уши надо прикрыть. В мороз не рекомендуется носить украшения из металла, подчеркивает Ситникова. Метеорологи прогнозируют 45-градусные морозы в Курганской области. Такой прогноз дает областной ЦГМС.

Курганцам рекомендовали не выходить из дома без особой надобности в период холодов. С таким заявлением выступила мэр города Елена Ситникова. «Не выходите на улицу в сильный мороз без крайней необходимости! В эти выходные лучше отложить поездки за город, прогулки и тренировки на свежем воздухе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В случае, если необходимость выйти на улицу остается, следует надевать теплую верхнюю одежду, которая должна быть непромокаемой, а обувь — свободной. Уши надо прикрыть. В мороз не рекомендуется носить украшения из металла, подчеркивает Ситникова. Метеорологи прогнозируют 45-градусные морозы в Курганской области. Такой прогноз дает областной ЦГМС.