08 декабря 2023

Курганцам рекомендовали воздержаться от поездок и прогулок в период холодов

Мэр Ситникова посоветовала курганцам не выходить из дома из-за сильных морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пробка, улица станционная, вечер, мороз
Населению рекомендовали отказаться от прогулок и поездок Фото:

Курганцам рекомендовали не выходить из дома без особой надобности в период холодов. С таким заявлением выступила мэр города Елена Ситникова.

«Не выходите на улицу в сильный мороз без крайней необходимости! В эти выходные лучше отложить поездки за город, прогулки и тренировки на свежем воздухе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

В случае, если необходимость выйти на улицу остается, следует надевать теплую верхнюю одежду, которая должна быть непромокаемой, а обувь — свободной. Уши надо прикрыть. В мороз не рекомендуется носить украшения из металла, подчеркивает Ситникова.

Метеорологи прогнозируют 45-градусные морозы в Курганской области. Такой прогноз дает областной ЦГМС.

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Курганцам рекомендовали не выходить из дома без особой надобности в период холодов. С таким заявлением выступила мэр города Елена Ситникова. «Не выходите на улицу в сильный мороз без крайней необходимости! В эти выходные лучше отложить поездки за город, прогулки и тренировки на свежем воздухе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В случае, если необходимость выйти на улицу остается, следует надевать теплую верхнюю одежду, которая должна быть непромокаемой, а обувь — свободной. Уши надо прикрыть. В мороз не рекомендуется носить украшения из металла, подчеркивает Ситникова. Метеорологи прогнозируют 45-градусные морозы в Курганской области. Такой прогноз дает областной ЦГМС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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