Курганцам рекомендовали воздержаться от поездок и прогулок в период холодов

Курганцам рекомендовали не выходить из дома без особой надобности в период холодов. С таким заявлением выступила мэр города Елена Ситникова.
«Не выходите на улицу в сильный мороз без крайней необходимости! В эти выходные лучше отложить поездки за город, прогулки и тренировки на свежем воздухе», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.
В случае, если необходимость выйти на улицу остается, следует надевать теплую верхнюю одежду, которая должна быть непромокаемой, а обувь — свободной. Уши надо прикрыть. В мороз не рекомендуется носить украшения из металла, подчеркивает Ситникова.
Метеорологи прогнозируют 45-градусные морозы в Курганской области. Такой прогноз дает областной ЦГМС.
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