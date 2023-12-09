Москвич открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии

В Москве мужчина выстрелил по сотрудникам Росгвардии из травматического пистолета
В Москве неизвестный ранил из травматического оружия двоих сотрудников Росгвардии и скрылся. Инцидент произошел на почве конфликта. Об этом сообщает 112.
«Житель Москвы ранил двух сотрудников Росгвардии. Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову», — передают авторы канала. Между участниками происшествия произошел спор. Отмечается, что росгвардейцы были при исполнении. По факту происшествия проводится проверка.
URA.RU отправило запрос в УМВД по Москве. Ответ ожидается.
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