Москвич открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии

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В Москве мужчина выстрелил по сотрудникам Росгвардии из травматического пистолета Фото:

В Москве неизвестный ранил из травматического оружия двоих сотрудников Росгвардии и скрылся. Инцидент произошел на почве конфликта. Об этом сообщает 112.

«Житель Москвы ранил двух сотрудников Росгвардии. Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову», — передают авторы канала. Между участниками происшествия произошел спор. Отмечается, что росгвардейцы были при исполнении. По факту происшествия проводится проверка.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Москве. Ответ ожидается.

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В Москве неизвестный ранил из травматического оружия двоих сотрудников Росгвардии и скрылся. Инцидент произошел на почве конфликта. Об этом сообщает 112. «Житель Москвы ранил двух сотрудников Росгвардии. Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову», — передают авторы канала. Между участниками происшествия произошел спор. Отмечается, что росгвардейцы были при исполнении. По факту происшествия проводится проверка. URA.RU отправило запрос в УМВД по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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