В Челябинске из-за коммунальной аварии без тепла остались 140 домов. Фото, видео

09 декабря 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Аварию полностью устранят за два часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ленинском районе Челябинска 9 декабря из-за крупной коммунальной аварии на теплосетях без отопления остались 140 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «9 декабря в 10 часов произошло аварийное отключение отопления в 140 домах частного сектора. В настоящий момент число отключенных домов сократилось до 30», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Два повреждения были обнаружены на теплосетях на улицах Безымянной и Феди Горелова. Ситуацию на месте контролирует заместитель главы Челябинска Александр Астахов. Власти обещают, что в течение одного-двух часов тепло вернется во дома поселка КПЗиС. 8 декабря на трансформаторной подстанции в деревне Малиновка Челябинской области вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения и отопления остались жители населенных пунктов Малиновка, Западный, Женева Сосновского района. Аварию устранили и полностью восстановили электроснабжение только вечером. В Ленинском районе Челябинска устраняют коммунальную аварию Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска Сейчас без тепла остаются 30 частных домов Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

В Ленинском районе Челябинска 9 декабря из-за крупной коммунальной аварии на теплосетях без отопления остались 140 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «9 декабря в 10 часов произошло аварийное отключение отопления в 140 домах частного сектора. В настоящий момент число отключенных домов сократилось до 30», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Два повреждения были обнаружены на теплосетях на улицах Безымянной и Феди Горелова. Ситуацию на месте контролирует заместитель главы Челябинска Александр Астахов. Власти обещают, что в течение одного-двух часов тепло вернется во дома поселка КПЗиС. 8 декабря на трансформаторной подстанции в деревне Малиновка Челябинской области вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения и отопления остались жители населенных пунктов Малиновка, Западный, Женева Сосновского района. Аварию устранили и полностью восстановили электроснабжение только вечером.