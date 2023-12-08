08 декабря 2023

В Челябинске из-за коммунальной аварии без тепла остались 140 домов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварию полностью устранят за два часа Фото:

В Ленинском районе Челябинска 9 декабря из-за крупной коммунальной аварии на теплосетях без отопления остались 140 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«9 декабря в 10 часов произошло аварийное отключение отопления в 140 домах частного сектора. В настоящий момент число отключенных домов сократилось до 30», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

Два повреждения были обнаружены на теплосетях на улицах Безымянной и Феди Горелова. Ситуацию на месте контролирует заместитель главы Челябинска Александр Астахов. Власти обещают, что в течение одного-двух часов тепло вернется во дома поселка КПЗиС.

8 декабря на трансформаторной подстанции в деревне Малиновка Челябинской области вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения и отопления остались жители населенных пунктов Малиновка, Западный, Женева Сосновского района. Аварию устранили и полностью восстановили электроснабжение только вечером.

В Ленинском районе Челябинска устраняют коммунальную аварию
В Ленинском районе Челябинска устраняют коммунальную аварию
Сейчас без тепла остаются 30 частных домов
Сейчас без тепла остаются 30 частных домов

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В Ленинском районе Челябинска 9 декабря из-за крупной коммунальной аварии на теплосетях без отопления остались 140 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «9 декабря в 10 часов произошло аварийное отключение отопления в 140 домах частного сектора. В настоящий момент число отключенных домов сократилось до 30», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Два повреждения были обнаружены на теплосетях на улицах Безымянной и Феди Горелова. Ситуацию на месте контролирует заместитель главы Челябинска Александр Астахов. Власти обещают, что в течение одного-двух часов тепло вернется во дома поселка КПЗиС. 8 декабря на трансформаторной подстанции в деревне Малиновка Челябинской области вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения и отопления остались жители населенных пунктов Малиновка, Западный, Женева Сосновского района. Аварию устранили и полностью восстановили электроснабжение только вечером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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