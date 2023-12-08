В поселке под Челябинском, обесточенном 8 декабря, восстановили электроснабжение

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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество, электромонтер
Причиной аварии стала высокая нагрузка сетей Фото:

В населенных пунктах под Челябинском Малиновка, Женева и Западный, жители которых восьмого декабря остались без электричества, полностью восстановлено электроснабжение. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сотрудники „Россети Урал“ экстренно выехали на место, по резервной схеме осуществили подключение электроснабжения. Также с целью бесперебойного обеспечения электричеством потребителей установлена новая трансформаторная подстанция», — прокомментировал ситуацию министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе. По его словам, причиной аварии стала высокая нагрузка на электросети.

Министр лично на месте аварии проконтролировал восстановительные работы. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.

Авария на электросетях произошла днем восьмого декабря. На трансформаторной подстанции в деревне Малиновка вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района. Работой по восстановлению сетей занимались Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

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В населенных пунктах под Челябинском Малиновка, Женева и Западный, жители которых восьмого декабря остались без электричества, полностью восстановлено электроснабжение. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сотрудники „Россети Урал“ экстренно выехали на место, по резервной схеме осуществили подключение электроснабжения. Также с целью бесперебойного обеспечения электричеством потребителей установлена новая трансформаторная подстанция», — прокомментировал ситуацию министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе. По его словам, причиной аварии стала высокая нагрузка на электросети. Министр лично на месте аварии проконтролировал восстановительные работы. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. Авария на электросетях произошла днем восьмого декабря. На трансформаторной подстанции в деревне Малиновка вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района. Работой по восстановлению сетей занимались Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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