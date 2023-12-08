В поселке под Челябинском, обесточенном 8 декабря, восстановили электроснабжение

08 декабря 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Причиной аварии стала высокая нагрузка сетей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В населенных пунктах под Челябинском Малиновка, Женева и Западный, жители которых восьмого декабря остались без электричества, полностью восстановлено электроснабжение. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сотрудники „Россети Урал“ экстренно выехали на место, по резервной схеме осуществили подключение электроснабжения. Также с целью бесперебойного обеспечения электричеством потребителей установлена новая трансформаторная подстанция», — прокомментировал ситуацию министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе. По его словам, причиной аварии стала высокая нагрузка на электросети. Министр лично на месте аварии проконтролировал восстановительные работы. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. Авария на электросетях произошла днем восьмого декабря. На трансформаторной подстанции в деревне Малиновка вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района. Работой по восстановлению сетей занимались Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

В населенных пунктах под Челябинском Малиновка, Женева и Западный, жители которых восьмого декабря остались без электричества, полностью восстановлено электроснабжение. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сотрудники „Россети Урал“ экстренно выехали на место, по резервной схеме осуществили подключение электроснабжения. Также с целью бесперебойного обеспечения электричеством потребителей установлена новая трансформаторная подстанция», — прокомментировал ситуацию министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе. По его словам, причиной аварии стала высокая нагрузка на электросети. Министр лично на месте аварии проконтролировал восстановительные работы. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. Авария на электросетях произошла днем восьмого декабря. На трансформаторной подстанции в деревне Малиновка вышел из строя силовой трансформатор. Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района. Работой по восстановлению сетей занимались Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».