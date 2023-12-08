Пожар был потушен менее, чем за 25 минут
В одном из домов села Введенское Курганской области загорелся погреб. К пожару привела попытка жильцов отогреть феном шланг для воды, пояснили в пресс-службе МЧС России.
«Огнеборцы потушили пожар в селе Введенское Кетовского муниципального округа. Погреб жилого дома загорелся из-за того, что хозяева пытались отогреть в нем замерзший шланг для воды феном», — рассказали в ведомстве.
На ликвидацию пожара ушло менее 25 минут. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом.
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