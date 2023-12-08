08 декабря 2023

Попытка отогреть феном шланг для воды привела к пожару в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
Пожар был потушен менее, чем за 25 минут Фото:

В одном из домов села Введенское Курганской области загорелся погреб. К пожару привела попытка жильцов отогреть феном шланг для воды, пояснили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы потушили пожар в селе Введенское Кетовского муниципального округа. Погреб жилого дома загорелся из-за того, что хозяева пытались отогреть в нем замерзший шланг для воды феном», — рассказали в ведомстве.

На ликвидацию пожара ушло менее 25 минут. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом.

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В одном из домов села Введенское Курганской области загорелся погреб. К пожару привела попытка жильцов отогреть феном шланг для воды, пояснили в пресс-службе МЧС России. «Огнеборцы потушили пожар в селе Введенское Кетовского муниципального округа. Погреб жилого дома загорелся из-за того, что хозяева пытались отогреть в нем замерзший шланг для воды феном», — рассказали в ведомстве. На ликвидацию пожара ушло менее 25 минут. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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