08 декабря 2023

Тюменский колледж искусств затопило кипятком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
Тюменский колледж искусств затопило кипятком Фото:

В тюменском колледже прямо во время пары прорвало батарею, на пол хлынул кипяток. По словам студентки, руководство колледжа никакую помощь не оказало.

«На вопрос что делать преподавателям и детям, как все быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили «Мы вызвали сантехника, он едет»», — рассказала девушка «Нашему Городу.

Преподавателям и студентам пришлось самостоятельно решать проблему. С помощью тряпок и ведер они в течении получаса убирали последствия прорыва.

Видео: Наш Город

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменском колледже прямо во время пары прорвало батарею, на пол хлынул кипяток. По словам студентки, руководство колледжа никакую помощь не оказало. «На вопрос что делать преподавателям и детям, как все быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили «Мы вызвали сантехника, он едет»», — рассказала девушка «Нашему Городу. Преподавателям и студентам пришлось самостоятельно решать проблему. С помощью тряпок и ведер они в течении получаса убирали последствия прорыва. Видео: Наш Город
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...