Тюменский колледж искусств затопило кипятком
В тюменском колледже прямо во время пары прорвало батарею, на пол хлынул кипяток. По словам студентки, руководство колледжа никакую помощь не оказало.
«На вопрос что делать преподавателям и детям, как все быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили «Мы вызвали сантехника, он едет»», — рассказала девушка «Нашему Городу.
Преподавателям и студентам пришлось самостоятельно решать проблему. С помощью тряпок и ведер они в течении получаса убирали последствия прорыва.
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