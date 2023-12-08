Тюменский колледж искусств затопило кипятком. Видео

09 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Тюменский колледж искусств затопило кипятком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском колледже прямо во время пары прорвало батарею, на пол хлынул кипяток. По словам студентки, руководство колледжа никакую помощь не оказало. «На вопрос что делать преподавателям и детям, как все быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили «Мы вызвали сантехника, он едет»», — рассказала девушка «Нашему Городу. Преподавателям и студентам пришлось самостоятельно решать проблему. С помощью тряпок и ведер они в течении получаса убирали последствия прорыва. Видео: Наш Город

В тюменском колледже прямо во время пары прорвало батарею, на пол хлынул кипяток. По словам студентки, руководство колледжа никакую помощь не оказало. «На вопрос что делать преподавателям и детям, как все быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили «Мы вызвали сантехника, он едет»», — рассказала девушка «Нашему Городу. Преподавателям и студентам пришлось самостоятельно решать проблему. С помощью тряпок и ведер они в течении получаса убирали последствия прорыва. Видео: Наш Город