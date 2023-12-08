08 декабря 2023

Открытый каток в Салехарде перенесут к Ледовому дворцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Катки. Тюмень, каток, огни, катание на коньках, гирлянда, звездный полюс
В Салехарде ледовый каток перенесут от «Поляриса» к Ледовому дворцу Фото:

Житель Салехарда Александр Царенко обратился к главе города Алексею Титовскому с просьбой перенести открытый каток от «Поляриса» к Ледовому дворцу. Его просьба будет удовлетворена, сообщил мэр.

«Александр Царенко обратился с просьбой перенести открытый каток от „Поляриса“ к Ледовому дворцу. <…> Не вижу никакой сложности, обустроим каток у Ледового дворца для тех, кто любит покататься на открытом воздухе. Тем более, это не первая просьба. Уже дал поручение о переносе», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Такая просьба вызвана тем, что прокат коньков находится в отдалении от площади. Людям приходится идти до катка, там переобуваться и после катаний возвращаться обратно. Это предложение было вынесено сегодня на открытии елки. Там Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами.

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Житель Салехарда Александр Царенко обратился к главе города Алексею Титовскому с просьбой перенести открытый каток от «Поляриса» к Ледовому дворцу. Его просьба будет удовлетворена, сообщил мэр. «Александр Царенко обратился с просьбой перенести открытый каток от „Поляриса“ к Ледовому дворцу. <…> Не вижу никакой сложности, обустроим каток у Ледового дворца для тех, кто любит покататься на открытом воздухе. Тем более, это не первая просьба. Уже дал поручение о переносе», — написал Титовский в своем telegram-канале. Такая просьба вызвана тем, что прокат коньков находится в отдалении от площади. Людям приходится идти до катка, там переобуваться и после катаний возвращаться обратно. Это предложение было вынесено сегодня на открытии елки. Там Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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