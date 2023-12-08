Открытый каток в Салехарде перенесут к Ледовому дворцу

09 декабря 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Салехарде ледовый каток перенесут от «Поляриса» к Ледовому дворцу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Салехарда Александр Царенко обратился к главе города Алексею Титовскому с просьбой перенести открытый каток от «Поляриса» к Ледовому дворцу. Его просьба будет удовлетворена, сообщил мэр. «Александр Царенко обратился с просьбой перенести открытый каток от „Поляриса“ к Ледовому дворцу. <…> Не вижу никакой сложности, обустроим каток у Ледового дворца для тех, кто любит покататься на открытом воздухе. Тем более, это не первая просьба. Уже дал поручение о переносе», — написал Титовский в своем telegram-канале. Такая просьба вызвана тем, что прокат коньков находится в отдалении от площади. Людям приходится идти до катка, там переобуваться и после катаний возвращаться обратно. Это предложение было вынесено сегодня на открытии елки. Там Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами.

Житель Салехарда Александр Царенко обратился к главе города Алексею Титовскому с просьбой перенести открытый каток от «Поляриса» к Ледовому дворцу. Его просьба будет удовлетворена, сообщил мэр. «Александр Царенко обратился с просьбой перенести открытый каток от „Поляриса“ к Ледовому дворцу. <…> Не вижу никакой сложности, обустроим каток у Ледового дворца для тех, кто любит покататься на открытом воздухе. Тем более, это не первая просьба. Уже дал поручение о переносе», — написал Титовский в своем telegram-канале. Такая просьба вызвана тем, что прокат коньков находится в отдалении от площади. Людям приходится идти до катка, там переобуваться и после катаний возвращаться обратно. Это предложение было вынесено сегодня на открытии елки. Там Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами.