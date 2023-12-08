08 декабря 2023

В Екатеринбурге 60 квартир остались без отопления в 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители дома в Екатеринбурге остались без отопления из-за аварии тепловых сетей Фото:

В Екатеринбурге 60 квартир и магазины на улице Старых Большевиков, 91 остались без отопления в 30-градусные морозы. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Екатеринбург, улица Старых Большевиков, 91. В -34 в доме нет отопления. 60 квартир и магазины оставили на выходные замерзать. С 8 декабря жильцы звонили по всем аварийкам, но проблему никто не решил», — пожаловался собеседник.

В управляющей компании ЖКХ Орджоникидзевского района корреспонденту URA.RU рассказали, что отключение произошло из-за аварии тепловых сетей. «Заявка в работе», — добавили в УК.

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В Екатеринбурге 60 квартир и магазины на улице Старых Большевиков, 91 остались без отопления в 30-градусные морозы. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Екатеринбург, улица Старых Большевиков, 91. В -34 в доме нет отопления. 60 квартир и магазины оставили на выходные замерзать. С 8 декабря жильцы звонили по всем аварийкам, но проблему никто не решил», — пожаловался собеседник. В управляющей компании ЖКХ Орджоникидзевского района корреспонденту URA.RU рассказали, что отключение произошло из-за аварии тепловых сетей. «Заявка в работе», — добавили в УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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