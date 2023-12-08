В Екатеринбурге 60 квартир остались без отопления в 30-градусные морозы

Жители дома в Екатеринбурге остались без отопления из-за аварии тепловых сетей
В Екатеринбурге 60 квартир и магазины на улице Старых Большевиков, 91 остались без отопления в 30-градусные морозы. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Екатеринбург, улица Старых Большевиков, 91. В -34 в доме нет отопления. 60 квартир и магазины оставили на выходные замерзать. С 8 декабря жильцы звонили по всем аварийкам, но проблему никто не решил», — пожаловался собеседник.
В управляющей компании ЖКХ Орджоникидзевского района корреспонденту URA.RU рассказали, что отключение произошло из-за аварии тепловых сетей. «Заявка в работе», — добавили в УК.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!