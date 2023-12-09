Пьяный боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев и самоубился

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, магазин, всу, stock, рожок
Солдат ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Украинский боец застрелил троих своих сослуживцев в Мирнограде (Донецкая область), после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук. Отмечается, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения.

«9 декабря около часа ночи между четырьмя военными, в процессе употребления спиртных напитков, возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат „Калашникова“, выстрелами из которого убил трех сослуживцев», — заявил Мосийчук, ссылаясь на свои источники. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны».

По словам Мосийчука, украинский боец после преступления совершил самоубийство. Он отметил, что солдат ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее жительница Херсона сообщила, что украинская армия открыто грабит дома мирных жителей города, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Она отметила, что граждане могут готовиться к тому, чтобы покинуть город.

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Украинский боец застрелил троих своих сослуживцев в Мирнограде (Донецкая область), после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук. Отмечается, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. «9 декабря около часа ночи между четырьмя военными, в процессе употребления спиртных напитков, возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат „Калашникова“, выстрелами из которого убил трех сослуживцев», — заявил Мосийчук, ссылаясь на свои источники. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». По словам Мосийчука, украинский боец после преступления совершил самоубийство. Он отметил, что солдат ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее жительница Херсона сообщила, что украинская армия открыто грабит дома мирных жителей города, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Она отметила, что граждане могут готовиться к тому, чтобы покинуть город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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