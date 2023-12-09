Пьяный боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев и самоубился

09 декабря 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Официальный портал Киева Украинский боец застрелил троих своих сослуживцев в Мирнограде (Донецкая область), после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук. Отмечается, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. «9 декабря около часа ночи между четырьмя военными, в процессе употребления спиртных напитков, возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат „Калашникова“, выстрелами из которого убил трех сослуживцев», — заявил Мосийчук, ссылаясь на свои источники. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». По словам Мосийчука, украинский боец после преступления совершил самоубийство. Он отметил, что солдат ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее жительница Херсона сообщила, что украинская армия открыто грабит дома мирных жителей города, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Она отметила, что граждане могут готовиться к тому, чтобы покинуть город.

Украинский боец застрелил троих своих сослуживцев в Мирнограде (Донецкая область), после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук. Отмечается, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. «9 декабря около часа ночи между четырьмя военными, в процессе употребления спиртных напитков, возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат „Калашникова“, выстрелами из которого убил трех сослуживцев», — заявил Мосийчук, ссылаясь на свои источники. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». По словам Мосийчука, украинский боец после преступления совершил самоубийство. Он отметил, что солдат ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее жительница Херсона сообщила, что украинская армия открыто грабит дома мирных жителей города, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Она отметила, что граждане могут готовиться к тому, чтобы покинуть город.