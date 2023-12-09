Жительница Херсона заявила, что ВСУ готовятся к бегству из региона

09 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

ВСУ грабят дома в Херсоне, готовясь к побегу, считает жительница города Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины открыто грабят дома мирных жителей Херсона, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Об этом заявила одна из жительниц города на условиях анонимности, предположив, что они могут готовиться к тому, чтобы покинуть город. «Зашли люди в военной форме в дом наш многоквартирный и начали открывать двери первого подъезда. <…> Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — пояснила она в разговоре с РИА Новости. По словам женщины, в ответ на ее вопрос о том, не собирается ли Украина покинуть Херсон, ей ответили: «Не твое собачье дело». Она подтвердила свои мысли, когда услышала слова украинских бойцов: «Вы что, хотите оставить все русским?» Очевидец также подчеркнула, что на преступления со стороны киевского режима никто не реагирует, в том числе и полиция. В прошлом году экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим. Российские силы передислоцировались 11 ноября 2022 года. Российские военные и эксперты отметили, что данное решение по итогу оказалось верным, так как Россия смогла сформировать крепкую обороны в зоне СВО, а также защитить Крым. ВС РФ продолжают уничтожать вражеские склады с вооружением в Херсоне, передает RT. Также сообщалось, что власти Украины приказали бросать раненых бойцов ВСУ на левом берегу, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины открыто грабят дома мирных жителей Херсона, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Об этом заявила одна из жительниц города на условиях анонимности, предположив, что они могут готовиться к тому, чтобы покинуть город. «Зашли люди в военной форме в дом наш многоквартирный и начали открывать двери первого подъезда. <…> Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — пояснила она в разговоре с РИА Новости. По словам женщины, в ответ на ее вопрос о том, не собирается ли Украина покинуть Херсон, ей ответили: «Не твое собачье дело». Она подтвердила свои мысли, когда услышала слова украинских бойцов: «Вы что, хотите оставить все русским?» Очевидец также подчеркнула, что на преступления со стороны киевского режима никто не реагирует, в том числе и полиция. В прошлом году экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим. Российские силы передислоцировались 11 ноября 2022 года. Российские военные и эксперты отметили, что данное решение по итогу оказалось верным, так как Россия смогла сформировать крепкую обороны в зоне СВО, а также защитить Крым. ВС РФ продолжают уничтожать вражеские склады с вооружением в Херсоне, передает RT. Также сообщалось, что власти Украины приказали бросать раненых бойцов ВСУ на левом берегу, сообщает «Национальная служба новостей».