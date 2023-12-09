Жительница Херсона заявила, что ВСУ готовятся к бегству из региона

Вооруженные силы Украины открыто грабят дома мирных жителей Херсона, который в настоящий момент находится под контролем киевского правительства. Об этом заявила одна из жительниц города на условиях анонимности, предположив, что они могут готовиться к тому, чтобы покинуть город.
«Зашли люди в военной форме в дом наш многоквартирный и начали открывать двери первого подъезда. <…> Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — пояснила она в разговоре с РИА Новости. По словам женщины, в ответ на ее вопрос о том, не собирается ли Украина покинуть Херсон, ей ответили: «Не твое собачье дело». Она подтвердила свои мысли, когда услышала слова украинских бойцов: «Вы что, хотите оставить все русским?» Очевидец также подчеркнула, что на преступления со стороны киевского режима никто не реагирует, в том числе и полиция.
В прошлом году экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим. Российские силы передислоцировались 11 ноября 2022 года. Российские военные и эксперты отметили, что данное решение по итогу оказалось верным, так как Россия смогла сформировать крепкую обороны в зоне СВО, а также защитить Крым. ВС РФ продолжают уничтожать вражеские склады с вооружением в Херсоне, передает RT. Также сообщалось, что власти Украины приказали бросать раненых бойцов ВСУ на левом берегу, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.