08 декабря 2023

В ХМАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
МЧС спасли семерых людей в ХМАО Фото:

В ХМАО во время движения загорелся грузовик. Сотрудники МЧС смогли оперативно вытащить семь человек. Об этом сообщили в управлении МЧС России.

«Сотрудники МЧС России оперативно вытащили людей из кузова и охладили остальные емкости с пропаном и кислородом. <…> В машине находились семь человек», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Пожар начался из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. Сгорела только часть автомобиля — пожарным удалось не допустить распространение огня на весь грузовик. Трое из семи человек госпитализированы.

Это не первый случай. Ранее в ХМАО в городе Пыть-Ях так же загорелся грузовик с людьми. Пострадало четверо.

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В ХМАО во время движения загорелся грузовик. Сотрудники МЧС смогли оперативно вытащить семь человек. Об этом сообщили в управлении МЧС России. «Сотрудники МЧС России оперативно вытащили людей из кузова и охладили остальные емкости с пропаном и кислородом. <…> В машине находились семь человек», — уточнили в telegram-канале ведомства. Пожар начался из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. Сгорела только часть автомобиля — пожарным удалось не допустить распространение огня на весь грузовик. Трое из семи человек госпитализированы. Это не первый случай. Ранее в ХМАО в городе Пыть-Ях так же загорелся грузовик с людьми. Пострадало четверо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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