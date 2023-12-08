В ХМАО сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего грузовика

09 декабря 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

МЧС спасли семерых людей в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО во время движения загорелся грузовик. Сотрудники МЧС смогли оперативно вытащить семь человек. Об этом сообщили в управлении МЧС России. «Сотрудники МЧС России оперативно вытащили людей из кузова и охладили остальные емкости с пропаном и кислородом. <…> В машине находились семь человек», — уточнили в telegram-канале ведомства. Пожар начался из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. Сгорела только часть автомобиля — пожарным удалось не допустить распространение огня на весь грузовик. Трое из семи человек госпитализированы. Это не первый случай. Ранее в ХМАО в городе Пыть-Ях так же загорелся грузовик с людьми. Пострадало четверо.

В ХМАО во время движения загорелся грузовик. Сотрудники МЧС смогли оперативно вытащить семь человек. Об этом сообщили в управлении МЧС России. «Сотрудники МЧС России оперативно вытащили людей из кузова и охладили остальные емкости с пропаном и кислородом. <…> В машине находились семь человек», — уточнили в telegram-канале ведомства. Пожар начался из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. Сгорела только часть автомобиля — пожарным удалось не допустить распространение огня на весь грузовик. Трое из семи человек госпитализированы. Это не первый случай. Ранее в ХМАО в городе Пыть-Ях так же загорелся грузовик с людьми. Пострадало четверо.