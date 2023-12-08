В Пыть-Яхе загорелся грузовой автомобиль с людьми. Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД.
«Водитель грузового автотранспорта марки „Газон“, принадлежащей организации, ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по улице Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пострадало четверо пассажиров, их госпитализировали. По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за дизельного обогревателя. Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия.
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