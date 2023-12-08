На дороге в ХМАО загорелся грузовик с людьми. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, покрышка, пепел, рука, пожарный, последствия пожара
Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры Фото:

В Пыть-Яхе загорелся грузовой автомобиль с людьми. Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД.

«Водитель грузового автотранспорта марки „Газон“, принадлежащей организации, ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по улице Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в telegram-канале ведомства.

Пострадало четверо пассажиров, их госпитализировали. По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за дизельного обогревателя. Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.

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В Пыть-Яхе загорелся грузовой автомобиль с людьми. Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД. «Водитель грузового автотранспорта марки „Газон“, принадлежащей организации, ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по улице Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадало четверо пассажиров, их госпитализировали. По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за дизельного обогревателя. Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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