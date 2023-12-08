На дороге в ХМАО загорелся грузовик с людьми. Видео

08 декабря 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры Фото: Илья Московец © URA.RU В Пыть-Яхе загорелся грузовой автомобиль с людьми. Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД. «Водитель грузового автотранспорта марки „Газон“, принадлежащей организации, ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по улице Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадало четверо пассажиров, их госпитализировали. По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за дизельного обогревателя. Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.

В Пыть-Яхе загорелся грузовой автомобиль с людьми. Пожар произошел в кузове, где находились пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД. «Водитель грузового автотранспорта марки „Газон“, принадлежащей организации, ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по улице Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадало четверо пассажиров, их госпитализировали. По предварительной информации, автомобиль загорелся из-за дизельного обогревателя. Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.