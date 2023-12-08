Пермячка почти месяц прятала в кладовой тело убитого бывшего мужа

09 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Труп мужчины пролежал в кладовке почти месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Перми, убившая бывшего мужа, почти месяц хранила труп в кладовке. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Пермячка нанесла мужчине не менее пяти ударов по голове молотком и не менее одного удара ножом в область шеи. Мужчина скончался. Женщина, желая скрыть тело, переместила его из отапливаемой части дома в кладовку, где он пролежал около месяца», — пояснили в ведомстве, передает «Рифей-Пермь». О преступлении стало известно благодаря 15-летней дочери задержанной. Девочка слышала, как мать долго спорит с бывшим мужем. Затем ее попросили не заходить в дом. Позже мама сказала подростку, что мужчину срочно вызвали на вахту. Эти слова дочь не убедили. Своими подозрениями девочка поделилась со школьным психологом, которая обратилась в полицию. Силовики нашли к кладовой труп с пакетом на голове и связанными за спиной руками. На допросе пермячка призналась в убийстве, отметив, что не придумала, как избавиться от тела. Причиной расправы, по ее словам, стала ревность и назойливость со стороны экс-супруга. Четверых несовершеннолетних детей забрали родственники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Жительница Перми, убившая бывшего мужа, почти месяц хранила труп в кладовке. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Пермячка нанесла мужчине не менее пяти ударов по голове молотком и не менее одного удара ножом в область шеи. Мужчина скончался. Женщина, желая скрыть тело, переместила его из отапливаемой части дома в кладовку, где он пролежал около месяца», — пояснили в ведомстве, передает «Рифей-Пермь». О преступлении стало известно благодаря 15-летней дочери задержанной. Девочка слышала, как мать долго спорит с бывшим мужем. Затем ее попросили не заходить в дом. Позже мама сказала подростку, что мужчину срочно вызвали на вахту. Эти слова дочь не убедили. Своими подозрениями девочка поделилась со школьным психологом, которая обратилась в полицию. Силовики нашли к кладовой труп с пакетом на голове и связанными за спиной руками. На допросе пермячка призналась в убийстве, отметив, что не придумала, как избавиться от тела. Причиной расправы, по ее словам, стала ревность и назойливость со стороны экс-супруга. Четверых несовершеннолетних детей забрали родственники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.