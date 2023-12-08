08 декабря 2023

Пермячка почти месяц прятала в кладовой тело убитого бывшего мужа

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
Труп мужчины пролежал в кладовке почти месяц Фото:

Жительница Перми, убившая бывшего мужа, почти месяц хранила труп в кладовке. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Пермячка нанесла мужчине не менее пяти ударов по голове молотком и не менее одного удара ножом в область шеи. Мужчина скончался. Женщина, желая скрыть тело, переместила его из отапливаемой части дома в кладовку, где он пролежал около месяца», — пояснили в ведомстве, передает «Рифей-Пермь».

О преступлении стало известно благодаря 15-летней дочери задержанной. Девочка слышала, как мать долго спорит с бывшим мужем. Затем ее попросили не заходить в дом. Позже мама сказала подростку, что мужчину срочно вызвали на вахту. Эти слова дочь не убедили. Своими подозрениями девочка поделилась со школьным психологом, которая обратилась в полицию.

Силовики нашли к кладовой труп с пакетом на голове и связанными за спиной руками. На допросе пермячка призналась в убийстве, отметив, что не придумала, как избавиться от тела. Причиной расправы, по ее словам, стала ревность и назойливость со стороны экс-супруга. Четверых несовершеннолетних детей забрали родственники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Жительница Перми, убившая бывшего мужа, почти месяц хранила труп в кладовке. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Пермячка нанесла мужчине не менее пяти ударов по голове молотком и не менее одного удара ножом в область шеи. Мужчина скончался. Женщина, желая скрыть тело, переместила его из отапливаемой части дома в кладовку, где он пролежал около месяца», — пояснили в ведомстве, передает «Рифей-Пермь». О преступлении стало известно благодаря 15-летней дочери задержанной. Девочка слышала, как мать долго спорит с бывшим мужем. Затем ее попросили не заходить в дом. Позже мама сказала подростку, что мужчину срочно вызвали на вахту. Эти слова дочь не убедили. Своими подозрениями девочка поделилась со школьным психологом, которая обратилась в полицию. Силовики нашли к кладовой труп с пакетом на голове и связанными за спиной руками. На допросе пермячка призналась в убийстве, отметив, что не придумала, как избавиться от тела. Причиной расправы, по ее словам, стала ревность и назойливость со стороны экс-супруга. Четверых несовершеннолетних детей забрали родственники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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