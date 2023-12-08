08 декабря 2023

Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Жительница Ноябрьска приобрела некачественную икру Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела у частного поставщика банку дешевой икры. Открыв банку, она ужаснулась от качества, указано в анонимном сообщении.

«Я сегодня повелась на красивую цену, хотя знаю, что нельзя быть такой доверчивой. Икра ужасная, это даже не икра, это ужасная круглая кислая гадость бледно персикового, а в самом низу банке розового цвета. Не повторяйте моих ошибок», — написано в анонимном сообщении в telegram-канале NSK.

Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

Ранее жительница Салехарда купила икру с запахом бензина. Производитель сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру.

Фото: NSK
Фото: NSK

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела у частного поставщика банку дешевой икры. Открыв банку, она ужаснулась от качества, указано в анонимном сообщении. «Я сегодня повелась на красивую цену, хотя знаю, что нельзя быть такой доверчивой. Икра ужасная, это даже не икра, это ужасная круглая кислая гадость бледно персикового, а в самом низу банке розового цвета. Не повторяйте моих ошибок», — написано в анонимном сообщении в telegram-канале NSK. Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Ранее жительница Салехарда купила икру с запахом бензина. Производитель сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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