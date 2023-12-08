Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Фото

09 декабря 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Жительница Ноябрьска приобрела некачественную икру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела у частного поставщика банку дешевой икры. Открыв банку, она ужаснулась от качества, указано в анонимном сообщении. «Я сегодня повелась на красивую цену, хотя знаю, что нельзя быть такой доверчивой. Икра ужасная, это даже не икра, это ужасная круглая кислая гадость бледно персикового, а в самом низу банке розового цвета. Не повторяйте моих ошибок», — написано в анонимном сообщении в telegram-канале NSK. Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Ранее жительница Салехарда купила икру с запахом бензина. Производитель сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру. Фото: NSK

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела у частного поставщика банку дешевой икры. Открыв банку, она ужаснулась от качества, указано в анонимном сообщении. «Я сегодня повелась на красивую цену, хотя знаю, что нельзя быть такой доверчивой. Икра ужасная, это даже не икра, это ужасная круглая кислая гадость бледно персикового, а в самом низу банке розового цвета. Не повторяйте моих ошибок», — написано в анонимном сообщении в telegram-канале NSK. Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Ранее жительница Салехарда купила икру с запахом бензина. Производитель сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру.