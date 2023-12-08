08 декабря 2023

Глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков уйдет со своего поста в другую сферу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, евсюков александр
Александр Евсюков переходит на работу в другую сферу, передают источники Фото:

Начальник инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края Александр Евсюков покинет занимаемый пост. По словам источников URA.RU в политэлите региона, это может случиться до начала 2024 года. Вероятно, он перейдет на работу в другую сферу, поясняют собеседники агентства.

«Евсюков будет работать в иной сфере, не в жилищном надзоре. Возможно, он уйдет с поста до наступления нового года», — передают источники.

В министерстве ЖКХ региона, которому подчиняется ИГЖН, отказались комментировать информацию. Сам Евсюков в беседе с корреспондентом URA.RU также не стал говорить о переходе на другую должность.

Евсюков возглавил краевую инспекцию госжилнадзора в 2018 году. В текущем году он был в длительной командировке в ЛНР, где исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка. В прикамскую столицу он вернулся в конце лета.

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Начальник инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края Александр Евсюков покинет занимаемый пост. По словам источников URA.RU в политэлите региона, это может случиться до начала 2024 года. Вероятно, он перейдет на работу в другую сферу, поясняют собеседники агентства. «Евсюков будет работать в иной сфере, не в жилищном надзоре. Возможно, он уйдет с поста до наступления нового года», — передают источники. В министерстве ЖКХ региона, которому подчиняется ИГЖН, отказались комментировать информацию. Сам Евсюков в беседе с корреспондентом URA.RU также не стал говорить о переходе на другую должность. Евсюков возглавил краевую инспекцию госжилнадзора в 2018 году. В текущем году он был в длительной командировке в ЛНР, где исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка. В прикамскую столицу он вернулся в конце лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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