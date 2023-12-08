Глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков уйдет со своего поста в другую сферу

Начальник инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края Александр Евсюков покинет занимаемый пост. По словам источников URA.RU в политэлите региона, это может случиться до начала 2024 года. Вероятно, он перейдет на работу в другую сферу, поясняют собеседники агентства.
«Евсюков будет работать в иной сфере, не в жилищном надзоре. Возможно, он уйдет с поста до наступления нового года», — передают источники.
В министерстве ЖКХ региона, которому подчиняется ИГЖН, отказались комментировать информацию. Сам Евсюков в беседе с корреспондентом URA.RU также не стал говорить о переходе на другую должность.
Евсюков возглавил краевую инспекцию госжилнадзора в 2018 году. В текущем году он был в длительной командировке в ЛНР, где исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка. В прикамскую столицу он вернулся в конце лета.
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