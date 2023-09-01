В Пермь после полугода работы в ЛНР вернулся статусный чиновник

Глава пермской инспекции Госжилнадзора Евсюков вернулся из командировки в ЛНР
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, евсюков александр
Александр Евсюков вернулся в Пермь и приступил к своим обязанностям Фото:

В Пермь после полугодовой командировки в Луганскую народную республику вернулся начальник краевой инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков. С марта 2023 года он работал в ЛНР исполняющим обязанности заместителя администрации Северодонецка.

«Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков вернулся из командировки в ЛНР и приступил к исполнению обязанностей. Эти сведения подтвердили в краевом министерстве ЖКХ. До осени чиновник исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

Как отмечает издание, Александр Евсюков не единственный статусный пермский чиновник, который долгое время работал в ЛНР. С лета 2022 года по весну 2023 года там в должности первого заместителя главы администрации Северодонецка трудился замминистра краевого минагро Юрий Крестьянников. Сейчас никто из высокопоставленных чиновников Пермского края в ЛНР не работает.

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В Пермь после полугодовой командировки в Луганскую народную республику вернулся начальник краевой инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков. С марта 2023 года он работал в ЛНР исполняющим обязанности заместителя администрации Северодонецка. «Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков вернулся из командировки в ЛНР и приступил к исполнению обязанностей. Эти сведения подтвердили в краевом министерстве ЖКХ. До осени чиновник исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Как отмечает издание, Александр Евсюков не единственный статусный пермский чиновник, который долгое время работал в ЛНР. С лета 2022 года по весну 2023 года там в должности первого заместителя главы администрации Северодонецка трудился замминистра краевого минагро Юрий Крестьянников. Сейчас никто из высокопоставленных чиновников Пермского края в ЛНР не работает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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