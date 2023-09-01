В Пермь после полугода работы в ЛНР вернулся статусный чиновник

Глава пермской инспекции Госжилнадзора Евсюков вернулся из командировки в ЛНР

01 сентября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Александр Евсюков вернулся в Пермь и приступил к своим обязанностям Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермь после полугодовой командировки в Луганскую народную республику вернулся начальник краевой инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков. С марта 2023 года он работал в ЛНР исполняющим обязанности заместителя администрации Северодонецка. «Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков вернулся из командировки в ЛНР и приступил к исполнению обязанностей. Эти сведения подтвердили в краевом министерстве ЖКХ. До осени чиновник исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Как отмечает издание, Александр Евсюков не единственный статусный пермский чиновник, который долгое время работал в ЛНР. С лета 2022 года по весну 2023 года там в должности первого заместителя главы администрации Северодонецка трудился замминистра краевого минагро Юрий Крестьянников. Сейчас никто из высокопоставленных чиновников Пермского края в ЛНР не работает.

В Пермь после полугодовой командировки в Луганскую народную республику вернулся начальник краевой инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков. С марта 2023 года он работал в ЛНР исполняющим обязанности заместителя администрации Северодонецка. «Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков вернулся из командировки в ЛНР и приступил к исполнению обязанностей. Эти сведения подтвердили в краевом министерстве ЖКХ. До осени чиновник исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Как отмечает издание, Александр Евсюков не единственный статусный пермский чиновник, который долгое время работал в ЛНР. С лета 2022 года по весну 2023 года там в должности первого заместителя главы администрации Северодонецка трудился замминистра краевого минагро Юрий Крестьянников. Сейчас никто из высокопоставленных чиновников Пермского края в ЛНР не работает.