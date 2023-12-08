Пилота «Уральских Авиалиний» Эдурада Семенова, которому пригрозили увольнением после посадки самолета в поле под Новосибирском, пригласили на День Героев России в качестве почетного гостя. Об этом URA.RU рассказала жена пилота Анна Семенова.
«На мероприятие пригласил Глава Березовского городского округа. Наверное, в качестве почетного гостя, так как посадили в ряд вместе с Администрацией», — рассказала Анна. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка рассказала, что ее мужу аплодировал весь зал ДК «Современник» в Березовском (Свердловская область).
Экстренная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» произошла 12 сентября 2023 года. Самолет следовал из Сочи в Омск, в полете у него не сработала гидравлика закрылок, пилоты приняли решение посадить воздушное судно на пшеничное поле. Никто из пассажиров не погиб. По итогу проверки Росавиация выявила 15 ошибок. Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию. Позже в профсоюзе летного состава России за летчиков заступились. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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