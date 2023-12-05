05 декабря 2023

Пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле, попытались уволить

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УА по посадке самолета в поле под Новосибирском. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Экипаж слаженно сработал во время экстренной посадки, в результате никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые экстренно посадили самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом журналистам рассказали родственники мужчин.

«Посадившим самолет „Уральских авиалиний“ в поле предложили уволиться по собственному желанию», — сообщает telegram-канал «Известия». Однако ни Белов, ни Семенов подписывать заявление не стали.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там от каких-либо комментариев воздержались.

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о бедствии и экстренно сел в поле рядом с Новосибирском. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск. Однако во время полета у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб.

Росавиация 5 ноября завершила расследование экстренной посадки и пришла к выводу, что ошибка была допущена в определении положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Позже в отчете с итогами расследования выявили 15 ошибок и противоречий. Комиссия, занимавшаяся делом, не заметила низкий уровень пилотов, которые допустили подобные действия. Вся актуальная информация о случившемся — в сюжете URA.RU.

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Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые экстренно посадили самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом журналистам рассказали родственники мужчин. «Посадившим самолет „Уральских авиалиний“ в поле предложили уволиться по собственному желанию», — сообщает telegram-канал «Известия». Однако ни Белов, ни Семенов подписывать заявление не стали. URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там от каких-либо комментариев воздержались. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о бедствии и экстренно сел в поле рядом с Новосибирском. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск. Однако во время полета у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб. Росавиация 5 ноября завершила расследование экстренной посадки и пришла к выводу, что ошибка была допущена в определении положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Позже в отчете с итогами расследования выявили 15 ошибок и противоречий. Комиссия, занимавшаяся делом, не заметила низкий уровень пилотов, которые допустили подобные действия. Вся актуальная информация о случившемся — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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