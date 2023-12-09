09 декабря 2023
08 декабря 2023

Власти Сургута советуют воздержаться от поездок на дачи в морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, дача, дом
Из-за сильных морозов дачники включают электроприборы для обогрева и перегружают сеть Фото:

Власти Сургута (ХМАО) просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы, так как электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В связи с сильными морозами администрация города Сургута рекомендует воздержаться от выездов на дачи. Постоянных жителей кооперативов просим рационально и бережно использовать электрическую энергию. Сети электроснабжения кооперативов не рассчитаны на большие нагрузки, особенно на отопительные нагрузки жилых домов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.

Жителей просят отключить излишнее освещение в домах и на участках. Также дачников просят перейти на обогрев помещений печами или каминами. В случае, если все же необходимо пользоваться электрическими отопительными котлами, то рекомендуется установить температуру воздуха не выше 22 градусов тепла.

В округе продолжаются аномальные морозы. В воскресенье 10 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -46 градусов.

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Власти Сургута (ХМАО) просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы, так как электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с сильными морозами администрация города Сургута рекомендует воздержаться от выездов на дачи. Постоянных жителей кооперативов просим рационально и бережно использовать электрическую энергию. Сети электроснабжения кооперативов не рассчитаны на большие нагрузки, особенно на отопительные нагрузки жилых домов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. Жителей просят отключить излишнее освещение в домах и на участках. Также дачников просят перейти на обогрев помещений печами или каминами. В случае, если все же необходимо пользоваться электрическими отопительными котлами, то рекомендуется установить температуру воздуха не выше 22 градусов тепла. В округе продолжаются аномальные морозы. В воскресенье 10 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -46 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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