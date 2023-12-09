Власти Сургута советуют воздержаться от поездок на дачи в морозы

Власти Сургута (ХМАО) просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы, так как электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«В связи с сильными морозами администрация города Сургута рекомендует воздержаться от выездов на дачи. Постоянных жителей кооперативов просим рационально и бережно использовать электрическую энергию. Сети электроснабжения кооперативов не рассчитаны на большие нагрузки, особенно на отопительные нагрузки жилых домов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.
Жителей просят отключить излишнее освещение в домах и на участках. Также дачников просят перейти на обогрев помещений печами или каминами. В случае, если все же необходимо пользоваться электрическими отопительными котлами, то рекомендуется установить температуру воздуха не выше 22 градусов тепла.
В округе продолжаются аномальные морозы. В воскресенье 10 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -46 градусов.
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