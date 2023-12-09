Власти Сургута советуют воздержаться от поездок на дачи в морозы

09 декабря 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Из-за сильных морозов дачники включают электроприборы для обогрева и перегружают сеть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы, так как электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с сильными морозами администрация города Сургута рекомендует воздержаться от выездов на дачи. Постоянных жителей кооперативов просим рационально и бережно использовать электрическую энергию. Сети электроснабжения кооперативов не рассчитаны на большие нагрузки, особенно на отопительные нагрузки жилых домов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. Жителей просят отключить излишнее освещение в домах и на участках. Также дачников просят перейти на обогрев помещений печами или каминами. В случае, если все же необходимо пользоваться электрическими отопительными котлами, то рекомендуется установить температуру воздуха не выше 22 градусов тепла. В округе продолжаются аномальные морозы. В воскресенье 10 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -46 градусов.

Власти Сургута (ХМАО) просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы, так как электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с сильными морозами администрация города Сургута рекомендует воздержаться от выездов на дачи. Постоянных жителей кооперативов просим рационально и бережно использовать электрическую энергию. Сети электроснабжения кооперативов не рассчитаны на большие нагрузки, особенно на отопительные нагрузки жилых домов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. Жителей просят отключить излишнее освещение в домах и на участках. Также дачников просят перейти на обогрев помещений печами или каминами. В случае, если все же необходимо пользоваться электрическими отопительными котлами, то рекомендуется установить температуру воздуха не выше 22 градусов тепла. В округе продолжаются аномальные морозы. В воскресенье 10 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -46 градусов.