NYT: Госдеп в обход Конгресса пытается передать оружие Израилю

09 декабря 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Обычно для сделок требовалось одобрение Конгресса Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Государственный департамент США в обход рассмотрения процесса в Конгрессе продвигает государственную продажу Израилю 13 тысяч танковых боеприпасов. Информация об этом следует из заявления американского Министерства обороны и представителя Госдепартамента страны. «Госдепартамент проталкивает продажу правительством Израилю 13 000 танковых боеприпасов. Он хочет миновать процесс рассмотрения Конгрессом, который обычно требуется для продажи оружия иностранным государствам», — передает обращение газета The New York Times. Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов, передает телеканал RT. Для военной продажи предлагаются 120-мм многоцелевые противотанковые гранатометы M830A1 с трассирующими патронами и сопутствующее оборудование.

Государственный департамент США в обход рассмотрения процесса в Конгрессе продвигает государственную продажу Израилю 13 тысяч танковых боеприпасов. Информация об этом следует из заявления американского Министерства обороны и представителя Госдепартамента страны. «Госдепартамент проталкивает продажу правительством Израилю 13 000 танковых боеприпасов. Он хочет миновать процесс рассмотрения Конгрессом, который обычно требуется для продажи оружия иностранным государствам», — передает обращение газета The New York Times. Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов, передает телеканал RT. Для военной продажи предлагаются 120-мм многоцелевые противотанковые гранатометы M830A1 с трассирующими патронами и сопутствующее оборудование.