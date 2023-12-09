NYT: Госдеп в обход Конгресса пытается передать оружие Израилю

Государственный департамент США в обход рассмотрения процесса в Конгрессе продвигает государственную продажу Израилю 13 тысяч танковых боеприпасов. Информация об этом следует из заявления американского Министерства обороны и представителя Госдепартамента страны.
«Госдепартамент проталкивает продажу правительством Израилю 13 000 танковых боеприпасов. Он хочет миновать процесс рассмотрения Конгрессом, который обычно требуется для продажи оружия иностранным государствам», — передает обращение газета The New York Times.
Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов, передает телеканал RT. Для военной продажи предлагаются 120-мм многоцелевые противотанковые гранатометы M830A1 с трассирующими патронами и сопутствующее оборудование.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.