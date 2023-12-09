09 декабря 2023

NYT: Госдеп в обход Конгресса пытается передать оружие Израилю

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Обычно для сделок требовалось одобрение Конгресса Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Государственный департамент США в обход рассмотрения процесса в Конгрессе продвигает государственную продажу Израилю 13 тысяч танковых боеприпасов. Информация об этом следует из заявления американского Министерства обороны и представителя Госдепартамента страны.

«Госдепартамент проталкивает продажу правительством Израилю 13 000 танковых боеприпасов. Он хочет миновать процесс рассмотрения Конгрессом, который обычно требуется для продажи оружия иностранным государствам», — передает обращение газета The New York Times.

Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов, передает телеканал RT. Для военной продажи предлагаются 120-мм многоцелевые противотанковые гранатометы M830A1 с трассирующими патронами и сопутствующее оборудование.

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Государственный департамент США в обход рассмотрения процесса в Конгрессе продвигает государственную продажу Израилю 13 тысяч танковых боеприпасов. Информация об этом следует из заявления американского Министерства обороны и представителя Госдепартамента страны. «Госдепартамент проталкивает продажу правительством Израилю 13 000 танковых боеприпасов. Он хочет миновать процесс рассмотрения Конгрессом, который обычно требуется для продажи оружия иностранным государствам», — передает обращение газета The New York Times. Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов, передает телеканал RT. Для военной продажи предлагаются 120-мм многоцелевые противотанковые гранатометы M830A1 с трассирующими патронами и сопутствующее оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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