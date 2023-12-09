09 декабря 2023

Стали известны подробности о смерти двух голых екатеринбуржцев на парковке. Видео

У екатеринбуржцев, которых нашли голыми на парковке, шла пена изо рта
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидец отметил, что оба погибших сидели на заднем сидении в одинаковом положении (архивное фото) Фото:

Очевидцы опубликовали видео с трупами голых мужчины и женщины в машине на улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах заметно, что окоченевшие погибшие полностью раздеты, а у мужчины идет пена и кровь изо рта. Видео с места происшествия появилось в сети.

«Мы с корешом отходили и увидели тачку с открытым окном <…> у мужика шла пена и кровь изо рта», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Он уточнил, что оба погибших сидели в одинаковом положении.

Трупы в машине обнаружили 9 декабря жильцы дома на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых заявил, что пока нет признаков криминального характера смерти граждан. По информации МВД, погибшие — мужчина 1992 года рождения и девушка 2000 года рождения.

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Очевидцы опубликовали видео с трупами голых мужчины и женщины в машине на улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах заметно, что окоченевшие погибшие полностью раздеты, а у мужчины идет пена и кровь изо рта. Видео с места происшествия появилось в сети. «Мы с корешом отходили и увидели тачку с открытым окном <…> у мужика шла пена и кровь изо рта», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Он уточнил, что оба погибших сидели в одинаковом положении. Трупы в машине обнаружили 9 декабря жильцы дома на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых заявил, что пока нет признаков криминального характера смерти граждан. По информации МВД, погибшие — мужчина 1992 года рождения и девушка 2000 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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