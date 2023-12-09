Стали известны подробности о смерти двух голых екатеринбуржцев на парковке. Видео

У екатеринбуржцев, которых нашли голыми на парковке, шла пена изо рта

10 декабря 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Очевидец отметил, что оба погибших сидели на заднем сидении в одинаковом положении (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очевидцы опубликовали видео с трупами голых мужчины и женщины в машине на улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах заметно, что окоченевшие погибшие полностью раздеты, а у мужчины идет пена и кровь изо рта. Видео с места происшествия появилось в сети. «Мы с корешом отходили и увидели тачку с открытым окном <…> у мужика шла пена и кровь изо рта», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Он уточнил, что оба погибших сидели в одинаковом положении. Трупы в машине обнаружили 9 декабря жильцы дома на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых заявил, что пока нет признаков криминального характера смерти граждан. По информации МВД, погибшие — мужчина 1992 года рождения и девушка 2000 года рождения.

Очевидцы опубликовали видео с трупами голых мужчины и женщины в машине на улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах заметно, что окоченевшие погибшие полностью раздеты, а у мужчины идет пена и кровь изо рта. Видео с места происшествия появилось в сети. «Мы с корешом отходили и увидели тачку с открытым окном <…> у мужика шла пена и кровь изо рта», — сообщил очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Он уточнил, что оба погибших сидели в одинаковом положении. Трупы в машине обнаружили 9 декабря жильцы дома на улице Чкалова, 231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых заявил, что пока нет признаков криминального характера смерти граждан. По информации МВД, погибшие — мужчина 1992 года рождения и девушка 2000 года рождения.