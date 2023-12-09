В Курганской области усилится защита косуль от браконьеров

10 декабря 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Косули сбиваются в большие группы и становятся более уязвимыми для браконьеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за возможного резкого увеличения случаев браконьерства в Курганской области будут проводиться совместные мероприятия, чтобы выявлять злоумышленников и пресекать их действия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. «Животные становятся наиболее уязвимыми для браконьеров, сбиваясь в большие группы. Участились случаи, когда беззащитных косуль отстреливают прямо с трассы, что недопустимо. С учетом этой ситуации рекомендовано усилить меры по охране животных, проводить совместные мероприятия по выявлению и пресечению случаев браконьерства в местах скопления сибирской косули, организовать посты по контролю за автомобилями в темное время суток», — сообщили в telegram-канале ведомства. Концентрация косуль отмечена возле автомобильных дорог, особенно в Петуховском, Катайском, Далматовском, Шадринском муниципальном округах. Также они были замечены в Юргамышском, Щучанском, Мишкинском и Шумихинском округах. URA.RU сообщало, что курганские браконьеры стали применять новую схему для незаконной охоты. По словам источников из числа бывших силовиков, злоумышленники стали делиться на группы, одна из которых отстреливает добычу и оставляет координаты, а другая приезжает, чтобы разделать и вывезти туши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за возможного резкого увеличения случаев браконьерства в Курганской области будут проводиться совместные мероприятия, чтобы выявлять злоумышленников и пресекать их действия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. «Животные становятся наиболее уязвимыми для браконьеров, сбиваясь в большие группы. Участились случаи, когда беззащитных косуль отстреливают прямо с трассы, что недопустимо. С учетом этой ситуации рекомендовано усилить меры по охране животных, проводить совместные мероприятия по выявлению и пресечению случаев браконьерства в местах скопления сибирской косули, организовать посты по контролю за автомобилями в темное время суток», — сообщили в telegram-канале ведомства. Концентрация косуль отмечена возле автомобильных дорог, особенно в Петуховском, Катайском, Далматовском, Шадринском муниципальном округах. Также они были замечены в Юргамышском, Щучанском, Мишкинском и Шумихинском округах. URA.RU сообщало, что курганские браконьеры стали применять новую схему для незаконной охоты. По словам источников из числа бывших силовиков, злоумышленники стали делиться на группы, одна из которых отстреливает добычу и оставляет координаты, а другая приезжает, чтобы разделать и вывезти туши.