В мире Европа MKFE: Венгрия вслед за Польшей начнет блокировать украинские грузы 10 декабря 2023 в 02:57 Размер текста - 17 + Подобную блокаду перевозчики из Польши предприняли в конце ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перевозчики из Венгрии с 11 декабря начнут блокировать границу для украинских грузовиков. Подобную блокаду для тягачей из Украины ранее устроили в Польше. Об этом сообщила Венгерская ассоциация грузоперевозчиков MKFE. «Перевозчики призывают к немедленному пересмотру соглашения, а также к эффективному и интенсивному официальному контролю за украинскими перевозчиками», — говорится в документе. Цель блокады — пояснить Еврокомиссии, что соглашение о либерализации грузоперевозок поставило компании из Венгрии «в критическое положение». В конце ноября польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине, передает телеканал RT. На границе были заблокированы тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. Перевозчики из Венгрии с 11 декабря начнут блокировать границу для украинских грузовиков. Подобную блокаду для тягачей из Украины ранее устроили в Польше. Об этом сообщила Венгерская ассоциация грузоперевозчиков MKFE. «Перевозчики призывают к немедленному пересмотру соглашения, а также к эффективному и интенсивному официальному контролю за украинскими перевозчиками», — говорится в документе. Цель блокады — пояснить Еврокомиссии, что соглашение о либерализации грузоперевозок поставило компании из Венгрии «в критическое положение». В конце ноября польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине, передает телеканал RT. На границе были заблокированы тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям