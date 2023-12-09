09 декабря 2023

MKFE: Венгрия вслед за Польшей начнет блокировать украинские грузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Подобную блокаду перевозчики из Польши предприняли в конце ноября Фото:

Перевозчики из Венгрии с 11 декабря начнут блокировать границу для украинских грузовиков. Подобную блокаду для тягачей из Украины ранее устроили в Польше. Об этом сообщила Венгерская ассоциация грузоперевозчиков MKFE.

«Перевозчики призывают к немедленному пересмотру соглашения, а также к эффективному и интенсивному официальному контролю за украинскими перевозчиками», — говорится в документе. Цель блокады — пояснить Еврокомиссии, что соглашение о либерализации грузоперевозок поставило компании из Венгрии «в критическое положение».

В конце ноября польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине, передает телеканал RT. На границе были заблокированы тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перевозчики из Венгрии с 11 декабря начнут блокировать границу для украинских грузовиков. Подобную блокаду для тягачей из Украины ранее устроили в Польше. Об этом сообщила Венгерская ассоциация грузоперевозчиков MKFE. «Перевозчики призывают к немедленному пересмотру соглашения, а также к эффективному и интенсивному официальному контролю за украинскими перевозчиками», — говорится в документе. Цель блокады — пояснить Еврокомиссии, что соглашение о либерализации грузоперевозок поставило компании из Венгрии «в критическое положение». В конце ноября польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине, передает телеканал RT. На границе были заблокированы тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...