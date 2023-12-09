В мире Украина Зеленский поехал на инаугурацию нового президента Аргентины 10 декабря 2023 в 04:13 Размер текста - 17 + По пути на инаугурацию Владимир Зеленский посетил Кабо-Верде Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов. Об этом сообщили в офисе Зеленского. «По пути в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного президента Милея Зеленский впервые в истории двусторонних отношений встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде Коррейа-и-Силвой», — сообщили в telegram-канале офиса Зеленского. В Кабо-Верде с визитом украинский лидер оказался впервые. Инаугурация Милея пройдет 10 декабря в Буэнос-Айресе. Как рассказало MK.RU , он лично позвонил Зеленскому и пригласил в Аргентину с предложением провести конференцию по урегулированию конфликта. Сам Зеленский уже поблагодарил премьера Кабо-Верде за поддержку инициативы Grain from Ukraine (продовольственная программа Украины) и призвал совместно обсудить вопросы, касающиеся будущего страны. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов. Об этом сообщили в офисе Зеленского. «По пути в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного президента Милея Зеленский впервые в истории двусторонних отношений встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде Коррейа-и-Силвой», — сообщили в telegram-канале офиса Зеленского. В Кабо-Верде с визитом украинский лидер оказался впервые. Инаугурация Милея пройдет 10 декабря в Буэнос-Айресе. Как рассказало MK.RU, он лично позвонил Зеленскому и пригласил в Аргентину с предложением провести конференцию по урегулированию конфликта. Сам Зеленский уже поблагодарил премьера Кабо-Верде за поддержку инициативы Grain from Ukraine (продовольственная программа Украины) и призвал совместно обсудить вопросы, касающиеся будущего страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям