09 декабря 2023

Зеленский поехал на инаугурацию нового президента Аргентины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
По пути на инаугурацию Владимир Зеленский посетил Кабо-Верде Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов. Об этом сообщили в офисе Зеленского.

«По пути в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного президента Милея Зеленский впервые в истории двусторонних отношений встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде Коррейа-и-Силвой», — сообщили в telegram-канале офиса Зеленского. В Кабо-Верде с визитом украинский лидер оказался впервые.

Инаугурация Милея пройдет 10 декабря в Буэнос-Айресе. Как рассказало MK.RU, он лично позвонил Зеленскому и пригласил в Аргентину с предложением провести конференцию по урегулированию конфликта. Сам Зеленский уже поблагодарил премьера Кабо-Верде за поддержку инициативы Grain from Ukraine (продовольственная программа Украины) и призвал совместно обсудить вопросы, касающиеся будущего страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов. Об этом сообщили в офисе Зеленского. «По пути в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного президента Милея Зеленский впервые в истории двусторонних отношений встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде Коррейа-и-Силвой», — сообщили в telegram-канале офиса Зеленского. В Кабо-Верде с визитом украинский лидер оказался впервые. Инаугурация Милея пройдет 10 декабря в Буэнос-Айресе. Как рассказало MK.RU, он лично позвонил Зеленскому и пригласил в Аргентину с предложением провести конференцию по урегулированию конфликта. Сам Зеленский уже поблагодарил премьера Кабо-Верде за поддержку инициативы Grain from Ukraine (продовольственная программа Украины) и призвал совместно обсудить вопросы, касающиеся будущего страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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