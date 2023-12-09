09 декабря 2023

В Екатеринбурге с ноября не могут найти мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Волонтеры просят граждан сообщить о мужчине, если видели его Фото:

В Екатеринбурге пропал 34-летний Геннадий Худи. С 28 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Худи Геннадий Михайлович, (34 года) в Екатеринбурге <…> С 28 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе или городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Геннадия Худи: рост 160 сантиметров, черные волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении мужчины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (922) 219-06-72 (Олеся).

Фото:

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В Екатеринбурге пропал 34-летний Геннадий Худи. С 28 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Худи Геннадий Михайлович, (34 года) в Екатеринбурге <…> С 28 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе или городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Геннадия Худи: рост 160 сантиметров, черные волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении мужчины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (922) 219-06-72 (Олеся).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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