В Екатеринбурге с ноября не могут найти мужчину

В Екатеринбурге пропал 34-летний Геннадий Худи. С 28 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Худи Геннадий Михайлович, (34 года) в Екатеринбурге <…> С 28 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе или городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы Геннадия Худи: рост 160 сантиметров, черные волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении мужчины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (922) 219-06-72 (Олеся).
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