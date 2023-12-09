09 декабря 2023

Екатеринбургский спортсмен Евгений Тищенко стал чемпионом мира по боксу

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Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, тищенко евгений
Этот бой стал 13 победой Евгения Тищенко (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский боксер Евгений Тищенко выиграл бой с Леоном Хартом из Германии, завоевав звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WABA). Спортсмены соревновались в тяжелом весе до 101,6 килограммов, сообщает организатор турнира IBA Boxing.

«Чуть тяжеловато мне было средние раунды, но я видел, Харту тоже нелегко, поэтому я не форсировал события. Было понятно, что середину нужно перетерпеть, чтобы пошло второе дыхание. Я рад победе, рад, что чемпионский пояс на мне», — заявил спортсмен после выступления промоутеру соревнования RCC: MMA & Boxing. Тищенко также поблагодарил за поддержку Екатеринбург и РМК.

Бой состоялся в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ). Состязание должно было длиться 12 раундов, однако за 20 секунд до конца шестого раунда рефери остановил бой, объявив нокаут после удара в область печени Леону Харту. Тищенко после состязания заявил, что во время тренировок акцентировал внимание именно на этот удар.

О состязании Тищенко и Харта стало известно 19 ноября. На счету екатеринбургского спортсмена по итогам боя 13 побед (семь из которых — нокаут) и одно поражение. Евгений Тищенко — второй чемпион мира из Екатеринбурга. Первым, кто получил такое звание, стал Шавкат Рахимов.

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Екатеринбургский боксер Евгений Тищенко выиграл бой с Леоном Хартом из Германии, завоевав звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WABA). Спортсмены соревновались в тяжелом весе до 101,6 килограммов, сообщает организатор турнира IBA Boxing. «Чуть тяжеловато мне было средние раунды, но я видел, Харту тоже нелегко, поэтому я не форсировал события. Было понятно, что середину нужно перетерпеть, чтобы пошло второе дыхание. Я рад победе, рад, что чемпионский пояс на мне», — заявил спортсмен после выступления промоутеру соревнования RCC: MMA & Boxing. Тищенко также поблагодарил за поддержку Екатеринбург и РМК. Бой состоялся в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ). Состязание должно было длиться 12 раундов, однако за 20 секунд до конца шестого раунда рефери остановил бой, объявив нокаут после удара в область печени Леону Харту. Тищенко после состязания заявил, что во время тренировок акцентировал внимание именно на этот удар. О состязании Тищенко и Харта стало известно 19 ноября. На счету екатеринбургского спортсмена по итогам боя 13 побед (семь из которых — нокаут) и одно поражение. Евгений Тищенко — второй чемпион мира из Екатеринбурга. Первым, кто получил такое звание, стал Шавкат Рахимов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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