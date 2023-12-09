09 декабря 2023
08 декабря 2023

Жительница Кургана сломала зуб о косточку, попавшуюся в бургере сети фастфуда

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине якобы пришлось удалять зуб, сломанный о косточку в бургере Фото:

В Кургане женщина якобы сломала зуб о косточку, попавшуюся в бургере одной из известных сетей фастфуда. Об этом она рассказала в telegram-канале «Курган | Курганские.ру».

«В купленном бургере попалась косточка, о которую я сломала зуб. Пошла на точку выдачи заказов, объяснила там свою проблему. Позвали менеджера, который просто извинился передо мной. Зуб удалили, сегодня все опухло», — написала женщина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора Курганской области, чтобы получить комментарий. Позже новость будет дополнена.

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В Кургане женщина якобы сломала зуб о косточку, попавшуюся в бургере одной из известных сетей фастфуда. Об этом она рассказала в telegram-канале «Курган | Курганские.ру». «В купленном бургере попалась косточка, о которую я сломала зуб. Пошла на точку выдачи заказов, объяснила там свою проблему. Позвали менеджера, который просто извинился передо мной. Зуб удалили, сегодня все опухло», — написала женщина. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора Курганской области, чтобы получить комментарий. Позже новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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