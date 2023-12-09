Жительница Кургана сломала зуб о косточку, попавшуюся в бургере сети фастфуда

Женщине якобы пришлось удалять зуб, сломанный о косточку в бургере
В Кургане женщина якобы сломала зуб о косточку, попавшуюся в бургере одной из известных сетей фастфуда. Об этом она рассказала в telegram-канале «Курган | Курганские.ру».
«В купленном бургере попалась косточка, о которую я сломала зуб. Пошла на точку выдачи заказов, объяснила там свою проблему. Позвали менеджера, который просто извинился передо мной. Зуб удалили, сегодня все опухло», — написала женщина.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора Курганской области, чтобы получить комментарий. Позже новость будет дополнена.
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