В Киеве засомневались насчет участия Украины в Олимпиаде-2024

Украина откажется от участия в Олимпиаде в 2024 году, если до Игр допустят российских спортсменов. Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
«Если в Киеве увидят неконструктивную позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который будет поддерживать участие россиян в Олимпиаде-2024, в таком случае наше участие невозможно», — рассказал Матвей Бедный. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада». Украинский министр также признался, что Киев рассматривает Олимпиаду как площадку для пропаганды своей позиции.
МОК 8 декабря допустил спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в 2024 году под нейтральным флагом. В настоящий момент квалификацию прошли восемь россиян.
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