В Киеве засомневались насчет участия Украины в Олимпиаде-2024

Украинский министр Бедный: Киев думает отказаться от участия в Олимпиаде-2024

10 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Украина может отказаться от участия в Олимпиаде из-за позиции МОК, заявил Матвей Бедный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина откажется от участия в Олимпиаде в 2024 году, если до Игр допустят российских спортсменов. Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. «Если в Киеве увидят неконструктивную позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который будет поддерживать участие россиян в Олимпиаде-2024, в таком случае наше участие невозможно», — рассказал Матвей Бедный. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада». Украинский министр также признался, что Киев рассматривает Олимпиаду как площадку для пропаганды своей позиции. МОК 8 декабря допустил спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в 2024 году под нейтральным флагом. В настоящий момент квалификацию прошли восемь россиян.

Украина откажется от участия в Олимпиаде в 2024 году, если до Игр допустят российских спортсменов. Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. «Если в Киеве увидят неконструктивную позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который будет поддерживать участие россиян в Олимпиаде-2024, в таком случае наше участие невозможно», — рассказал Матвей Бедный. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада». Украинский министр также признался, что Киев рассматривает Олимпиаду как площадку для пропаганды своей позиции. МОК 8 декабря допустил спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в 2024 году под нейтральным флагом. В настоящий момент квалификацию прошли восемь россиян.