09 декабря 2023

В Киеве засомневались насчет участия Украины в Олимпиаде-2024

Украинский министр Бедный: Киев думает отказаться от участия в Олимпиаде-2024
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Давида Белявского в Кольцово. Екатеринбург, золотая медаль, олимпийская медаль, медаль олимпиады, награда олимпиады, олимпиада токио2020, tokyo2020, токио2020
Украина может отказаться от участия в Олимпиаде из-за позиции МОК, заявил Матвей Бедный Фото:

Украина откажется от участия в Олимпиаде в 2024 году, если до Игр допустят российских спортсменов. Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Если в Киеве увидят неконструктивную позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который будет поддерживать участие россиян в Олимпиаде-2024, в таком случае наше участие невозможно», — рассказал Матвей Бедный. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада». Украинский министр также признался, что Киев рассматривает Олимпиаду как площадку для пропаганды своей позиции.

МОК 8 декабря допустил спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в 2024 году под нейтральным флагом. В настоящий момент квалификацию прошли восемь россиян.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина откажется от участия в Олимпиаде в 2024 году, если до Игр допустят российских спортсменов. Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. «Если в Киеве увидят неконструктивную позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который будет поддерживать участие россиян в Олимпиаде-2024, в таком случае наше участие невозможно», — рассказал Матвей Бедный. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада». Украинский министр также признался, что Киев рассматривает Олимпиаду как площадку для пропаганды своей позиции. МОК 8 декабря допустил спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в 2024 году под нейтральным флагом. В настоящий момент квалификацию прошли восемь россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...