Тюменка заявила, что директор защищает учителя, обвиняемого в домогательстве

10 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Директор школы давит на учеников, чтобы защитить учителя, заявила собеседница Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор велижанской школы Нижнетавдинского района (Тюменская область) защищает учителя физкультуры, которого обвиняют в домогательствах по отношению к ученикам. Об этом сообщила собеседницы, которая утверждает, что работает в этой школе и находится на стороне обвиняющих. «Учитель позволял себе многое. Девочек он мог ущипнуть, обнять, погладить. Родители некоторых детей обратились в прокуратуру. Директор почему-то не встала на сторону детей, а встала на защиту этого учителя. Также она собирала деньги с преподавателей ему на адвоката. И детям, по которым идут разбирательства в суде, пришлось очень тяжело! Они подверглись буллингу со стороны учителей», — рассказала 72.RU собеседница. Она утверждает, что директор и преподаватели пытаются надавить на детей, чтобы они молчали. При этом директор школы Надежда Ваганова рассказала журналистам 72.RU, что изначально обвиняли учителя две девочки из одной компании. В итоге продолжила только одна из них, но сейчас и она поменяла мнение. Девочка утверждает, что ничего не помнит, не видит и не знает. Руководитель школы считает, что учителя оболгали со всех сторон. По словам директора, учителю 65 лет, у него слабое здоровье — сейчас у него сильное давление. Большинство селян верят в невиновность педагога, дополнила Ваганова. Официально Анатолий обвиняется по статье 135, часть 1 (совершение развратных действий по отношению к несовершеннолетним — прим. URA.RU). Учитель уже не работает в школе с 1 марта. URA.RU направило запрос в школу. Ответ ожидается. Ранее родители учащихся рассказали журналисту URA.RU, что учитель физкультуры Велижанской СОШ Евгений Овчинников уволился после того, как ученики начали обвинять его в домогательствах. Жители села также пожаловались на жестокие методы воспитания, которые до увольнения применял педагог. Родители написали письмо в администрацию президента РФ. После этого учеников и родителей начали допрашивать следователи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор велижанской школы Нижнетавдинского района (Тюменская область) защищает учителя физкультуры, которого обвиняют в домогательствах по отношению к ученикам. Об этом сообщила собеседницы, которая утверждает, что работает в этой школе и находится на стороне обвиняющих. «Учитель позволял себе многое. Девочек он мог ущипнуть, обнять, погладить. Родители некоторых детей обратились в прокуратуру. Директор почему-то не встала на сторону детей, а встала на защиту этого учителя. Также она собирала деньги с преподавателей ему на адвоката. И детям, по которым идут разбирательства в суде, пришлось очень тяжело! Они подверглись буллингу со стороны учителей», — рассказала 72.RU собеседница. Она утверждает, что директор и преподаватели пытаются надавить на детей, чтобы они молчали. При этом директор школы Надежда Ваганова рассказала журналистам 72.RU, что изначально обвиняли учителя две девочки из одной компании. В итоге продолжила только одна из них, но сейчас и она поменяла мнение. Девочка утверждает, что ничего не помнит, не видит и не знает. Руководитель школы считает, что учителя оболгали со всех сторон. По словам директора, учителю 65 лет, у него слабое здоровье — сейчас у него сильное давление. Большинство селян верят в невиновность педагога, дополнила Ваганова. Официально Анатолий обвиняется по статье 135, часть 1 (совершение развратных действий по отношению к несовершеннолетним — прим. URA.RU). Учитель уже не работает в школе с 1 марта. URA.RU направило запрос в школу. Ответ ожидается. Ранее родители учащихся рассказали журналисту URA.RU, что учитель физкультуры Велижанской СОШ Евгений Овчинников уволился после того, как ученики начали обвинять его в домогательствах. Жители села также пожаловались на жестокие методы воспитания, которые до увольнения применял педагог. Родители написали письмо в администрацию президента РФ. После этого учеников и родителей начали допрашивать следователи.