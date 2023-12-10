Baza: суд приговорил полковника Росгвардии к шести годам за мошенничество

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Полковник Росгвардии Мамук Кочиев получил шесть лет тюрьмы за мошенничество Фото:

Полковника Росгвардии Мамука Кочиева приговорили к шести годам колонии по делу о взятках. Об этом сообщает Baza.

«Полковника Мамука Кочиева — одного из посредников по делу о мошеннической схеме замкомандующего Росгвардии по Центральному округу [генерал-майора Вадима Драгомирецкого] приговорили к шести годам тюрьмы», — передают авторы канала. По словам задержанного, в военной части действовала целая система откатов.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии. Ответ ожидается.

Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом в марте этого года по обвинению в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. Помимо него, в фигурантах дела были обозначены несколько посредников.

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Полковника Росгвардии Мамука Кочиева приговорили к шести годам колонии по делу о взятках. Об этом сообщает Baza. «Полковника Мамука Кочиева — одного из посредников по делу о мошеннической схеме замкомандующего Росгвардии по Центральному округу [генерал-майора Вадима Драгомирецкого] приговорили к шести годам тюрьмы», — передают авторы канала. По словам задержанного, в военной части действовала целая система откатов. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии. Ответ ожидается. Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом в марте этого года по обвинению в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. Помимо него, в фигурантах дела были обозначены несколько посредников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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