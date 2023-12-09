09 декабря 2023

В Екатеринбурге планируют построить благотворительный дом для мусульман. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхняя Пышма. Празднование Ураза-байрама в Медной мечети им. имама Исмаила аль-Бухари. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтеры, ураза-байрам, медная мечеть, мусульмане
В Садовом хотят построить благотворительный дом для мусульман Фото:

Екатеринбургская религиозная организация «Ислам Нуры» планирует построить благотворительный дом для мусульман в поселке Садовый. Проект о разрешении использовать земельный участок в религиозных целях вынесен на общественные обсуждения.

По плану, здание будет двухэтажным, там будут проходить культурно-просветительские мероприятия. Внутри хотят разместить зал на 40 человек, библиотеку, а также административное и учебное помещения. Общая площадь сооружения составит 294,9 квадратных метра, а высота — 11,2 метра. Также рядом сделают парковку на восемь мест.

Отмечается, что проект создания центра уже прошел техническую, санитарную и пожарную экспертизы. Горожане смогут высказать свои замечания и предложения до 29 декабря текущего года, сказано в сообщении.

Эскизный проект благотворительного дома для мусульман
Эскизный проект благотворительного дома для мусульман
Фото:

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Екатеринбургская религиозная организация «Ислам Нуры» планирует построить благотворительный дом для мусульман в поселке Садовый. Проект о разрешении использовать земельный участок в религиозных целях вынесен на общественные обсуждения. По плану, здание будет двухэтажным, там будут проходить культурно-просветительские мероприятия. Внутри хотят разместить зал на 40 человек, библиотеку, а также административное и учебное помещения. Общая площадь сооружения составит 294,9 квадратных метра, а высота — 11,2 метра. Также рядом сделают парковку на восемь мест. Отмечается, что проект создания центра уже прошел техническую, санитарную и пожарную экспертизы. Горожане смогут высказать свои замечания и предложения до 29 декабря текущего года, сказано в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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