Екатеринбургская религиозная организация «Ислам Нуры» планирует построить благотворительный дом для мусульман в поселке Садовый. Проект о разрешении использовать земельный участок в религиозных целях вынесен на общественные обсуждения.
По плану, здание будет двухэтажным, там будут проходить культурно-просветительские мероприятия. Внутри хотят разместить зал на 40 человек, библиотеку, а также административное и учебное помещения. Общая площадь сооружения составит 294,9 квадратных метра, а высота — 11,2 метра. Также рядом сделают парковку на восемь мест.
Отмечается, что проект создания центра уже прошел техническую, санитарную и пожарную экспертизы. Горожане смогут высказать свои замечания и предложения до 29 декабря текущего года, сказано в сообщении.
Эскизный проект благотворительного дома для мусульман
Екатеринбургская религиозная организация «Ислам Нуры» планирует построить благотворительный дом для мусульман в поселке Садовый. Проект о разрешении использовать земельный участок в религиозных целях вынесен на общественные обсуждения. По плану, здание будет двухэтажным, там будут проходить культурно-просветительские мероприятия. Внутри хотят разместить зал на 40 человек, библиотеку, а также административное и учебное помещения. Общая площадь сооружения составит 294,9 квадратных метра, а высота — 11,2 метра. Также рядом сделают парковку на восемь мест. Отмечается, что проект создания центра уже прошел техническую, санитарную и пожарную экспертизы. Горожане смогут высказать свои замечания и предложения до 29 декабря текущего года, сказано в сообщении.