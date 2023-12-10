Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин высмеял попытки Запада надавить на Россию Фото:

Западу никогда не удастся раздавить Россию. Об этом он заявил в программе «Москва.Кремль.Путин» президент РФ Владимир Путин.

«Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда», — сказал российский лидер. Его полное заявление опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин в очередной раз напомнил, как Запад и Украина обманули Россию с минскими соглашениями в 2014 году. По его словам, они были подписаны только для того, чтобы подготовить Украину к боевым действиям, о чем публично заявляли и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

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Западу никогда не удастся раздавить Россию. Об этом он заявил в программе «Москва.Кремль.Путин» президент РФ Владимир Путин. «Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда», — сказал российский лидер. Его полное заявление опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин в очередной раз напомнил, как Запад и Украина обманули Россию с минскими соглашениями в 2014 году. По его словам, они были подписаны только для того, чтобы подготовить Украину к боевым действиям, о чем публично заявляли и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и бывший президент Франции Франсуа Олланд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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