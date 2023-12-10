Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию

Путин высмеял попытки Запада надавить на Россию
Западу никогда не удастся раздавить Россию. Об этом он заявил в программе «Москва.Кремль.Путин» президент РФ Владимир Путин.
«Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда», — сказал российский лидер. Его полное заявление опубликовано
Путин в очередной раз напомнил, как Запад и Украина обманули Россию с минскими соглашениями в 2014 году. По его словам, они были подписаны только для того, чтобы подготовить Украину к боевым действиям, о чем публично заявляли и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и бывший президент Франции Франсуа Олланд.
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