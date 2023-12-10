Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Киевские власти «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, что власти Украины объявили русских некоренной нацией в стране. В программе «Москва.Кремль.Путин» он назвал киевский режим «оборзевшим».

«Никогда ничего подобного мы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Как бы сказать попроще, по-народному — оборзели совсем?» — заявил Путин. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

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Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, что власти Украины объявили русских некоренной нацией в стране. В программе «Москва.Кремль.Путин» он назвал киевский режим «оборзевшим». «Никогда ничего подобного мы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Как бы сказать попроще, по-народному — оборзели совсем?» — заявил Путин. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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