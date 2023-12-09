09 декабря 2023

Губернатор Шумков объяснил, что для помощи бедным нужно регулировать цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, шумков вадим
Шумков выступил за госрегулирование цен на продукты Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за регулирование цен, в том числе, на продукты питания. Это необходимо, чтобы поддержать малоимущих. Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган».

«Правительство не может регулировать цены. Я сторонник регулирования цен, но пока такой инструмент у нас отсутствует. Чтобы защитить бедных, нужны реальные механизмы регулирования», — отметил Шумков.

Ранее Шумков вводил различные меры соцподдержки для малоимущих жителей Курганской области. Он инициировал бесплатную раздачу семенного картофеля, продуктовых наборов, а также дров для курганцев, находящихся за чертой бедности.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за регулирование цен, в том числе, на продукты питания. Это необходимо, чтобы поддержать малоимущих. Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган». «Правительство не может регулировать цены. Я сторонник регулирования цен, но пока такой инструмент у нас отсутствует. Чтобы защитить бедных, нужны реальные механизмы регулирования», — отметил Шумков. Ранее Шумков вводил различные меры соцподдержки для малоимущих жителей Курганской области. Он инициировал бесплатную раздачу семенного картофеля, продуктовых наборов, а также дров для курганцев, находящихся за чертой бедности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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