Губернатор Шумков объяснил, что для помощи бедным нужно регулировать цены

10 декабря 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Шумков выступил за госрегулирование цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за регулирование цен, в том числе, на продукты питания. Это необходимо, чтобы поддержать малоимущих. Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган». «Правительство не может регулировать цены. Я сторонник регулирования цен, но пока такой инструмент у нас отсутствует. Чтобы защитить бедных, нужны реальные механизмы регулирования», — отметил Шумков. Ранее Шумков вводил различные меры соцподдержки для малоимущих жителей Курганской области. Он инициировал бесплатную раздачу семенного картофеля, продуктовых наборов, а также дров для курганцев, находящихся за чертой бедности.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за регулирование цен, в том числе, на продукты питания. Это необходимо, чтобы поддержать малоимущих. Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган». «Правительство не может регулировать цены. Я сторонник регулирования цен, но пока такой инструмент у нас отсутствует. Чтобы защитить бедных, нужны реальные механизмы регулирования», — отметил Шумков. Ранее Шумков вводил различные меры соцподдержки для малоимущих жителей Курганской области. Он инициировал бесплатную раздачу семенного картофеля, продуктовых наборов, а также дров для курганцев, находящихся за чертой бедности.