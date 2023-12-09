Губернатор Шумков объяснил, что для помощи бедным нужно регулировать цены

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за регулирование цен, в том числе, на продукты питания. Это необходимо, чтобы поддержать малоимущих. Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган».
«Правительство не может регулировать цены. Я сторонник регулирования цен, но пока такой инструмент у нас отсутствует. Чтобы защитить бедных, нужны реальные механизмы регулирования», — отметил Шумков.
Ранее Шумков вводил различные меры соцподдержки для малоимущих жителей Курганской области. Он инициировал бесплатную раздачу семенного картофеля, продуктовых наборов, а также дров для курганцев, находящихся за чертой бедности.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.