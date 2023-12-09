Жители ЯНАО подготовили больше 700 вопросов к губернатору Артюхову

Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов к «Прямой линии» губернатора округа Дмитрия Артюхова. Встреча главы региона с ямальцами начнется 10 декабря в 19:00, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Ежегодная Прямая линия главы региона с жителями и журналистами начнется в 19:00. Дмитрий Артюхов в прямом эфире ответит на вопросы из студии, а также поступившие через мессенджеры и соцсети, на данный момент по всем каналам поступило более 700 вопросов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Ранее URA.RU рассказало, что ямальцев волнуют вопросы образования, переселения из ветхого жилья, медицины и другие. Задать вопрос Артюхову можно в его социальных сетях и через горячую линию «Ямал-Медиа».
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