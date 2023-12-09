Губернатор ЯНАО Артюхов приостановил разделение школ в Ноябрьске

Дмитрий Артюхов считает, что реформу старшей школы в Ноябрьске следует приостановить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО реформа старшей школы идет в целом положительно, но есть и отдельные сложности. В Ноябрьске власти столкнулись со сложностями, в виду нехватки площадей для учеников, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии».

«В Ноябрьске родители и учителя напряжены [в результате создания школы для старшеклассников]. Это говорит о том, что решение нужно отложить. Нужно сначала создать инфраструктуру, а потом приступать к реновациям», — сообщил Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в Лабытнанги, Губкинском и Тазовском создание старшей школы идет хорошо, в Салехарде были трудности логистического характера, связанные с доставкой учеников в школу. Где реформа столкнулась с трудностями, там руководители неверно выстроили работу. «В школе № 7 в Ноябрьске нужно провести реновацию, но чтобы закрыть школу на ремонт, нужно дождаться новой школы», — завершил ответ на вопрос Артюхов.

Ранее URA.RU рассказало, что перед «Прямой линией» губернатору поступило около 700 вопросов. Ямальцев волнуют вопросы образования, здравоохранения и другие.