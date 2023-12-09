09 декабря 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов приостановил разделение школ в Ноябрьске

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов считает, что реформу старшей школы в Ноябрьске следует приостановить Фото:

В ЯНАО реформа старшей школы идет в целом положительно, но есть и отдельные сложности. В Ноябрьске власти столкнулись со сложностями, в виду нехватки площадей для учеников, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии».

«В Ноябрьске родители и учителя напряжены [в результате создания школы для старшеклассников]. Это говорит о том, что решение нужно отложить. Нужно сначала создать инфраструктуру, а потом приступать к реновациям», — сообщил Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в Лабытнанги, Губкинском и Тазовском создание старшей школы идет хорошо, в Салехарде были трудности логистического характера, связанные с доставкой учеников в школу. Где реформа столкнулась с трудностями, там руководители неверно выстроили работу. «В школе № 7 в Ноябрьске нужно провести реновацию, но чтобы закрыть школу на ремонт, нужно дождаться новой школы», — завершил ответ на вопрос Артюхов.

Ранее URA.RU рассказало, что перед «Прямой линией» губернатору поступило около 700 вопросов. Ямальцев волнуют вопросы образования, здравоохранения и другие.

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В ЯНАО реформа старшей школы идет в целом положительно, но есть и отдельные сложности. В Ноябрьске власти столкнулись со сложностями, в виду нехватки площадей для учеников, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии». «В Ноябрьске родители и учителя напряжены [в результате создания школы для старшеклассников]. Это говорит о том, что решение нужно отложить. Нужно сначала создать инфраструктуру, а потом приступать к реновациям», — сообщил Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор отметил, что в Лабытнанги, Губкинском и Тазовском создание старшей школы идет хорошо, в Салехарде были трудности логистического характера, связанные с доставкой учеников в школу. Где реформа столкнулась с трудностями, там руководители неверно выстроили работу. «В школе № 7 в Ноябрьске нужно провести реновацию, но чтобы закрыть школу на ремонт, нужно дождаться новой школы», — завершил ответ на вопрос Артюхов. Ранее URA.RU рассказало, что перед «Прямой линией» губернатору поступило около 700 вопросов. Ямальцев волнуют вопросы образования, здравоохранения и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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