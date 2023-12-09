09 декабря 2023

В ЯНАО введут дополнительную выплату для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В ЯНАО введут выплату на улучшение жилищный условий для участников СВО Фото:

В ЯНАО с 2024 года для участников специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий введут новую выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии».

«Планируем с нового года принять дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшения жилищных условий. Эту поддержку мы планируем распространить не только на участников СВО, но и на всех ветеранов боевых действий», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.

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В ЯНАО с 2024 года для участников специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий введут новую выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии». «Планируем с нового года принять дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшения жилищных условий. Эту поддержку мы планируем распространить не только на участников СВО, но и на всех ветеранов боевых действий», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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