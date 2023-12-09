В ЯНАО введут дополнительную выплату для участников СВО

10 декабря 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

В ЯНАО введут выплату на улучшение жилищный условий для участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО с 2024 года для участников специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий введут новую выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии». «Планируем с нового года принять дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшения жилищных условий. Эту поддержку мы планируем распространить не только на участников СВО, но и на всех ветеранов боевых действий», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.

В ЯНАО с 2024 года для участников специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий введут новую выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии». «Планируем с нового года принять дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей на улучшения жилищных условий. Эту поддержку мы планируем распространить не только на участников СВО, но и на всех ветеранов боевых действий», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.