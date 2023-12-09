09 декабря 2023

Для жителей ЯНАО изменят условия использования регионального маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, мама с ребенком, зима, женщина с коляской, детская коляска, мама и ребенок
Ямальцы смогут тратить региональный маткапитал на медицинские услуги в других регионах Фото:

Власти ЯНАО с нового года разрешат ямальским матерям тратить региональный материнский капитал на медицинские услуги в других местах регионах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии».

«С нового года мы упростим условия регионального маткапитала. Сегодня в правилах прописаны определенные ограничения, которые вызывают сложности у наших мам. В следующем можно будет по направлению врача тратить средства регионального маткапитала, а это полмиллиона рублей, на медицинские услуги в других регионах», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО с нового года разрешат ямальским матерям тратить региональный материнский капитал на медицинские услуги в других местах регионах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии». «С нового года мы упростим условия регионального маткапитала. Сегодня в правилах прописаны определенные ограничения, которые вызывают сложности у наших мам. В следующем можно будет по направлению врача тратить средства регионального маткапитала, а это полмиллиона рублей, на медицинские услуги в других регионах», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...