Для жителей ЯНАО изменят условия использования регионального маткапитала

10 декабря 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Ямальцы смогут тратить региональный маткапитал на медицинские услуги в других регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО с нового года разрешат ямальским матерям тратить региональный материнский капитал на медицинские услуги в других местах регионах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии». «С нового года мы упростим условия регионального маткапитала. Сегодня в правилах прописаны определенные ограничения, которые вызывают сложности у наших мам. В следующем можно будет по направлению врача тратить средства регионального маткапитала, а это полмиллиона рублей, на медицинские услуги в других регионах», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.

Власти ЯНАО с нового года разрешат ямальским матерям тратить региональный материнский капитал на медицинские услуги в других местах регионах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии». «С нового года мы упростим условия регионального маткапитала. Сегодня в правилах прописаны определенные ограничения, которые вызывают сложности у наших мам. В следующем можно будет по направлению врача тратить средства регионального маткапитала, а это полмиллиона рублей, на медицинские услуги в других регионах», — сообщил Артюхов во время «Прямой линии» с ямальцами, эфир которой транслируется в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов, которые связаны с образованием, улучшением жилищных условий, медициной и социальной защитой.