09 декабря 2023

Сенатор Муратов считает, что роботы решат проблему с нехваткой кадров

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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
Курганский сенатор Муратов предложил провести роботизацию предприятий Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предложил решать проблему нехватки кадров с помощью роботизации производства. Об этом промышленник написал в своем telegram-канале.

«Самое быстрое и правильное решение кадровой проблемы — это роботизация и автоматизация технологических процессов. И эта программа сегодня должна работать на государственном уровне. Необходимо различными способами стимулировать роботизацию наших предприятий, вплоть до субсидирования», — подчеркнул Муратов в посте.

По мнению Муратова, автоматизация производства позволит значительно снизить не только трудоемкость процессов, но и в некоторых случаях заменить квалифицированных работников на роботов. Он добавил, что в промышленности имеется острейший дефицит с квалифицированными кадрами.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предложил решать проблему нехватки кадров с помощью роботизации производства. Об этом промышленник написал в своем telegram-канале. «Самое быстрое и правильное решение кадровой проблемы — это роботизация и автоматизация технологических процессов. И эта программа сегодня должна работать на государственном уровне. Необходимо различными способами стимулировать роботизацию наших предприятий, вплоть до субсидирования», — подчеркнул Муратов в посте. По мнению Муратова, автоматизация производства позволит значительно снизить не только трудоемкость процессов, но и в некоторых случаях заменить квалифицированных работников на роботов. Он добавил, что в промышленности имеется острейший дефицит с квалифицированными кадрами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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