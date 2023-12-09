Сенатор Муратов считает, что роботы решат проблему с нехваткой кадров

10 декабря 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Курганский сенатор Муратов предложил провести роботизацию предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предложил решать проблему нехватки кадров с помощью роботизации производства. Об этом промышленник написал в своем telegram-канале. «Самое быстрое и правильное решение кадровой проблемы — это роботизация и автоматизация технологических процессов. И эта программа сегодня должна работать на государственном уровне. Необходимо различными способами стимулировать роботизацию наших предприятий, вплоть до субсидирования», — подчеркнул Муратов в посте. По мнению Муратова, автоматизация производства позволит значительно снизить не только трудоемкость процессов, но и в некоторых случаях заменить квалифицированных работников на роботов. Он добавил, что в промышленности имеется острейший дефицит с квалифицированными кадрами.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предложил решать проблему нехватки кадров с помощью роботизации производства. Об этом промышленник написал в своем telegram-канале. «Самое быстрое и правильное решение кадровой проблемы — это роботизация и автоматизация технологических процессов. И эта программа сегодня должна работать на государственном уровне. Необходимо различными способами стимулировать роботизацию наших предприятий, вплоть до субсидирования», — подчеркнул Муратов в посте. По мнению Муратова, автоматизация производства позволит значительно снизить не только трудоемкость процессов, но и в некоторых случаях заменить квалифицированных работников на роботов. Он добавил, что в промышленности имеется острейший дефицит с квалифицированными кадрами.