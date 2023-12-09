09 декабря 2023

ЯНАО станет безальтернативным лидером по добыче газа

Запуск первой очереди «Арктик СПГ-2» состоится через несколько недель
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, труба, арктика, добыча газа
В ЯНАО в 2024 году будет запущена первая очередь«Арктик СПГ-2» Фото:

В долгосрочной перспективе ЯНАО станет абсолютным лидером по добыче газа как в российской, так и в мировой экономике. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, а также анонсировал запуск первой линии проекта «Арктик СПГ-2».

«Запуск первой очереди проекта „Арктик СПГ-2“ произойдет в ближайшем будущем, счет идет на недели. В долгосрочной перспективе Ямал абсолютно безальтернативен для мировой экономики», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире «Прямой линии», который транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что трудности с перестройкой логистики не создали серьезных проблем в газодобывающей отрасли. Если объемы добычи и были уменьшены, то в финансовом плане в регионе потерь не произошло, из-за общего роста цен на мировом рынке. Снижение общих объемов добычи можно объяснить и соблюдением международных договоренностей, но в целом, экономика и предприятия уже адаптировались к изменениям в геополитике.

Ранее URA.RU рассказало, что ледоколы смогут провести танкеры с СПГ и зимой. Расширение сроков навигации позволит нарастить объемы продажи газа на Восток.

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В долгосрочной перспективе ЯНАО станет абсолютным лидером по добыче газа как в российской, так и в мировой экономике. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, а также анонсировал запуск первой линии проекта «Арктик СПГ-2». «Запуск первой очереди проекта „Арктик СПГ-2“ произойдет в ближайшем будущем, счет идет на недели. В долгосрочной перспективе Ямал абсолютно безальтернативен для мировой экономики», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире «Прямой линии», который транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор отметил, что трудности с перестройкой логистики не создали серьезных проблем в газодобывающей отрасли. Если объемы добычи и были уменьшены, то в финансовом плане в регионе потерь не произошло, из-за общего роста цен на мировом рынке. Снижение общих объемов добычи можно объяснить и соблюдением международных договоренностей, но в целом, экономика и предприятия уже адаптировались к изменениям в геополитике. Ранее URA.RU рассказало, что ледоколы смогут провести танкеры с СПГ и зимой. Расширение сроков навигации позволит нарастить объемы продажи газа на Восток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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