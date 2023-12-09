На въезде в ЯНАО поставят новое оборудование для обнаружения злоумышленников

На Карамовском посту установят оборудования для поимки злоумышленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО на Карамовском посту планируют установить серьезное оборудование, которое ставится в стране на окружных таможенных постах. Оно не позволит злоумышленникам провозить на Ямал наркотики или оружие. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии».

«У нас разработаны большие проекты. Мы создаем центры безопасности для въезда в регион — на посту Карамовском, где предполагается целый ряд инженерных решений. Они не будут позволять злоумышленникам провозить на Ямал наркотики или оружие. Это будет вплоть до того, что мы планируем установить серьезное оборудование, которое ставится в стране на окружных таможенных постах. Такое оборудование позволяет сканировать крупную технику, и в случае каких-то тайников оно будет их выявлять», — сообщил Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии», эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор Артюхов также дополнил, что аварийно-спасательная служба «Ямалспас» должна стать общерегиональным подразделением. В Муравленко и Новом Уренгое их не было, а в 2024 году там планируется создать подразделения с самым современным оборудованием.

В соцсетях 10 декабря в 19:00 началась «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова. Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов к губернатору.