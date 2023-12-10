Новый президент Аргентины дал первый экономический прогноз для страны

Аргентинской экономике нужны шоковые меры для борьбы с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами. Об этом заявил глава Аргентины Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов. Впервые президентом страны стал экономист.
«Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям», — сообщил Милей, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что для страны необходимо организованное сокращение расходов.
Милей подчеркнул, что это будет непросто для страны. По его словам, Аргентину ожидает стагфляция (высокая инфляция при спаде экономики — прим. URA.RU). Глава страны отметил, что без шоковых действий не получиться побороться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.
Ранее Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин поздравил Милея с победой на выборах, передает RT. Обозреватель Даниель Керсфельд сообщил, что Аргентина не хочет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против РФ.
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